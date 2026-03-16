Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide , der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)
D
DAX
Boeing

Das könnte dich auch interessieren

Konzern liefert starken Ausblick
Leonardo-Aktie mit Kurssprung: Rüstungswerte ziehen an12. März · dpa-AFX
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Aktie verliert dennoch
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an11. März · dpa-AFX
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibegestern, 19:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?gestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News