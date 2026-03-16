Bessent deeskaliert | Futures mit freundlichem Wochenstart | Öl fällt

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Die US-Futures starten fester in die Woche: Der Dow legt vorbörslich um rund 350 Punkte zu, während die Ölpreise nach dem jüngsten Sprung etwas zurückkommen und WTI wieder unter der Marke von 100 Dollar notiert. Für etwas Entspannung sorgt die Hoffnung auf internationale Eskortmissionen in der Straße von Hormus, auch wenn die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran angespannt bleibt. Unterstützung kommt zudem von der Tech-Seite: Meta und Nvidia stehen vorbörslich im Fokus, nicht zuletzt wegen der heute beginnenden Nvidia-GTC. Im Blick der Anleger stehen damit zu Wochenbeginn vor allem drei Themen: Krieg, Öl und die anstehende Fed-Sitzung.



00:00 Intro

00:10 Iran/USA: Hoffnung auf Deeskalation stützt

08:56 FED: Druck auf Powell erhöht

10:40 China-Konjunkturdaten besser als erwartet | Industrieproduktion

12:45 KI-Chipmarkt: Nvidia-Konferenz, Nebius-Deal mit Meta

15:42 Meldungen: Dollar Tree, National Storage Affiliates, Intuit u.a.

18:18 Analysten zu General Mills, Meta, Adobe, Insight, Oracle u.a.

21:44 Analysten zu Micron, Lennar, Energie-Sektor

23:43 Hypothekenzinsen steigen deutlich | Airlines erhöhen Druck

25:25 Zwischenfazit: Ein Jahr Trump



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