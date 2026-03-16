Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr umgesetzt und verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen. Auch im laufenden Jahr und darüber hinaus will das Unternehmen weiter wachsen. So soll der Konzernumsatz 2026 auf 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in München mitteilte. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Jahresüberschuss der Holding an.

Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von 5,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von rund 117 Millionen Euro im Vorjahr auf 733,5 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch mehr erwartet.

Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigten operative Ergebnis (Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Verlust von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus. Unter dem Strich wurde ein Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro verzeichnet nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr./err/nas

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