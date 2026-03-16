Börse aktuell: Ölmarkt, Fed-Zinsen und neue Impulse bei Nvidia, Micron & Bitcoin

Die Börsen starten mit gemischten Signalen in die neue Handelswoche. Im Fokus steht erneut der Ölmarkt, der weiterhin stark von den geopolitischen Spannungen rund um den Iran geprägt ist. Zwar sorgten zusätzliche Angebotsmeldungen der IEA und aus Russland kurzfristig für etwas Entspannung, doch der Konflikt rund um die Straße von Hormus könnte mittelfristig wieder für steigende Preise sorgen – technisch bleiben sogar dreistellige Ölnotierungen möglich. Entsprechend verhalten präsentieren sich auch die Aktienmärkte: Der DAX kann seine frühen Gewinne nicht halten und rückt mit Kursen unter 23.400 Punkten wieder näher an die Tiefs der Vorwoche. Auch die US-Indizes zeigen sich schwach, während Gold am 50-Tage-Durchschnitt um die Marke von 5.000 US-Dollar ringt.

Während Aktien unter Druck stehen, zeigen sich Kryptowährungen zum Wochenstart fester. Bitcoin nähert sich erneut seiner Widerstandszone um 73.000 US-Dollar, während Ethereum noch stärker zulegt. Entscheidend für die weitere Entwicklung könnten neue Konjunkturdaten und die geldpolitischen Signale der US-Notenbank werden, die den Einfluss geopolitischer Risiken auf Inflation und Zinsen bewerten muss. Neben den großen Makrothemen rücken auch zahlreiche Einzelwerte in den Fokus: Chipkonzerne wie Nvidia und Micron stehen ebenso im Blickfeld wie Adobe, Nike oder Boeing. Zudem erwarten Anleger in dieser Woche wichtige Unternehmenszahlen, unter anderem von FedEx, Lululemon und Alibaba.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.







