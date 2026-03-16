Bundesregierung schließt deutsche Beteiligung an Hormus-Mission aus

Berlin/Brüssel/London, 16. Mrz (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung schließt wie andere Partnerstaaten der USA eine deutsche Beteiligung an einer militärischen Sicherung der Straße von Hormus aus. Damit erteilte sie der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Unterstützung bei der militärischen Absicherung des strategisch wichtigen Seewegs eine Absage. "Die Bundesregierung wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen", stellte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin klar. Auch andere europäische Verbündete wie Großbritannien, Spanien ‌und Italien reagierten zurückhaltend auf Trumps Forderung.

Kornelius betonte, solange der Krieg andauere, gebe es keine Beteiligung, auch nicht an einem Einsatz, die Straße von Hormus mit militärischen Mitteln freizuhalten. Die USA hätten Deutschland vor dem Krieg nicht zu ⁠Rate gezogen. "Insofern glauben wir, ⁠dass dies auch nicht die Angelegenheit der Nato und der Bundesregierung ist." Es liege nach seinem Wissen auch kein offizielles Hilfsersuchen der USA vor. Sowohl für einen Einsatz der Nato als auch der Bundeswehr fehlten zudem die nötigen Mandate. "Dieser Krieg hat mit der Nato nichts zu tun."

Verteidigungsminister Boris Pistorius pflichtete dem bei. Europäische Fregatten könnten in der Meerenge nichts leisten, was die US-Streitkräfte nicht auch könnten. Bei einem Besuch des lettischen Verteidigungsministers Andris Spruds in Berlin betonte der SPD-Politiker, auch die ‌bestehende EU-Mission "Aspides" sei für dieses Szenario ungeeignet, weil sie ausschließlich auf das ‌Rote Meer fokussiert sei. Im Persischen Golf herrsche durch den direkten Staatenkonflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran eine völlig andere geopolitische Lage. Deutschlands Priorität liege auf der Sicherung der Nato-Ostflanke. Man wolle diplomatische Lösungen und vermeiden, in den Konflikt hineingezogen zu werden.

Mit Blick ⁠auf die Nutzung der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz sieht Pistorius trotz offener völkerrechtlicher Fragen zum US-Vorgehen keine Veranlassung für Einschränkungen. ‌Die Nutzung des Stützpunktes sei seiner Einschätzung nach durch bestehende Verträge ⁠gedeckt, sagte er.

"HIER BRAUCHEN WIR MEHR KLARHEIT"

Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte sich ähnlich und forderte mehr Informationen von den USA und Israel zum weiteren Kriegsgeschehen. "Wichtig wird zunächst sein, dass die USA und Israel sich dazu verhalten, wann sie die militärischen Ziele ihres Einsatzes als erreicht betrachten. Hier brauchen wir mehr Klarheit", sagte Wadephul am Rande ‌von Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Erst dann könne man über ⁠eine Sicherheitsarchitektur für die Region sprechen, was auch Gespräche ⁠mit dem Iran erfordern werde. Auch Wadephul betonte, die Nato sei hier nicht gefragt.

Die Regierungen Italiens und Spaniens warnten vor einer Eskalation. Der italienische Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini sagte, die Entsendung von Schiffen in ein Kriegsgebiet käme einem Kriegseintritt gleich. Großbritannien will zwar an Plänen zur Sicherung der Schifffahrt mitarbeiten, schloss aber eine Verwicklung in den Krieg aus. Die EU setzt parallel auf Diplomatie: Die Außenbeauftragte Kaja Kallas prüft eigenen Angaben zufolge ein Abkommen nach dem Vorbild des Ukraine-Getreide-Deals, um die für die weltweite Ölversorgung wichtige Straße von Hormus wieder durchlässig zu machen.

Trump hatte angesichts der Blockade der strategisch wichtigen Meerenge und der daraus für den Energiemarkt resultierenden Folgen gefordert, dass eine internationale Koalition den Seeweg sichern soll. ⁠Dabei warnte er das Nato-Bündnis vor einer "sehr schlechten" Zukunft, sollten die Mitglieder die Regierung in Washington nicht unterstützen.

(Bericht von Markus Wacket, Andreas Rinke, Alexander Ratz; Mitarbeit Stine Jacobsen, Angeliki Koutantou, Gavin Jones, Lili BayerRedigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)