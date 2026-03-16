München, ⁠16. Mrz (Reuters) - Die Commerzbank sieht in dem angekündigten Übernahmeangebot ihres Großaktionärs UniCredit keine Basis für Verhandlungen mit der italienischen Großbank. Die Offerte sei nicht ‌mit der Commerzbank abgestimmt, erklärte das Frankfurter Geldhaus am Montag. "Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der ⁠UniCredit keine ⁠weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche", hieß es in der Mitteilung. Vorstandschefin Bettina Orlopp sagte: "Wir sind überzeugt von der ‌Stärke und dem Potenzial unserer ‌Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt."

UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte am Montag ein formelles Übernahmeangebot für ⁠die Commerzbank angekündigt, bei dem deren Aktien in ‌UniCredit-Papiere getauscht würden. Damit ⁠will er die 30-Prozent-Hürde bei der Commerzbank überspringen. Die dahinter stehende Bewertung der Commerzbank von rund 35 Milliarden Euro liegt knapp ‌über dem Schlusskurs ⁠der Aktie vom Freitag. "Das ⁠in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre", erklärte Orlopp. Man werde die Offerte aber pflichtgemäß "sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden prüfen", sobald es vorliege.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)