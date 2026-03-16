Videoanalyse 16.03.2026

Coupang-Aktie gibt nach: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Coupang dominiert den südkoreanischen E-Commerce und kann als das „Amazon Südkoreas“ beschrieben werden. Dennoch steht die Aktie derzeit leicht im Minus; möglicherweise eine Reaktion auf die jüngsten Unternehmenszahlen.

Martin erklärt, wie es aktuell um die Aktie steht.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Coupang

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 16.03.2026
Übernahmefantasie treibt Commerzbank-Aktie anheute, 16:27 Uhr · onvista
Übernahmefantasie treibt Commerzbank-Aktie an
Videoanalyse 16.03.2026
KI-Infrastruktur-Ausbau: Nebius sichert sich Milliarden-Investmentheute, 16:42 Uhr · onvista
KI-Infrastruktur-Ausbau: Nebius sichert sich Milliarden-Investment
Videoanalyse 10.03.2026
Ondas fusioniert mit Rüstungsdienstleister Mistral10. März · onvista
Jemand bedient eine Drohne.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.03.2026
Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibegestern, 19:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?gestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News