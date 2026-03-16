Videoanalyse 16.03.2026
Coupang-Aktie gibt nach: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Coupang dominiert den südkoreanischen E-Commerce und kann als das „Amazon Südkoreas“ beschrieben werden. Dennoch steht die Aktie derzeit leicht im Minus; möglicherweise eine Reaktion auf die jüngsten Unternehmenszahlen.
Martin erklärt, wie es aktuell um die Aktie steht.
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