Frankfurt, ⁠16. Mrz (Reuters) - Nach den jüngsten Verlusten stabilisiert sich der Dax zum Wochenanfang. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um 0,1 ‌Prozent auf 23.475 Punkte. "Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und ⁠straft ⁠mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Die Energiepreise werden ‌so zu einem echten Problem, ‌das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte."

Bei den Einzelwerten stand ⁠nach dem freiwilligen Übernahmeangebot von UniCredit die Commerzbank ‌im Rampenlicht. Die ⁠Titel des Frankfurter Geldhauses kletterten um bis zu 4,6 Prozent, nachdem die italienische Großbank 0,485 neue UniCredit-Papiere für jede ‌Commerzbank-Aktie geboten hat. "Das ⁠Angebot zielt darauf ab, ⁠die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Hürde zu überwinden und in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern", teilte das Mailänder Geldhaus mit.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)