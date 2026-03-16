Dax höher erwartet - Ölpreise bleiben im Fokus

Frankfurt, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zum Wochenanfang mit Gewinnen starten. Am Freitag hatte die Sorge vor einem andauernden Krieg ‌im Nahen Osten und einer steigenden Inflation die Aktienmärkte belastet. Der Dax verlor 0,6 Prozent auf ⁠23.447 Zähler. ⁠Auch nach Freigabe von mehr als 400 Millionen Barrel Öl aus Notreserven treibt Anleger die Entwicklung der Ölpreise weiter um. Unklar ist, welche Staaten bereit sind, der Forderung von US-Präsident Donald ‌Trump nachzukommen, Kriegsschiffe in den ‌Nahen Osten zu entsenden, um Frachter und Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren.

Zum Wochenauftakt blicken ⁠die Anleger neben den politischen Entwicklungen auch auf ‌die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen ⁠und zur Industrieproduktion in China im Februar. Während die seit Jahren andauernde Immobilienkrise die Konjunktur zu Jahresbeginn weiter bremste, legte die ‌Industrieproduktion in der Volksrepublik ⁠in einigen Bereichen zu. Im ⁠Tagesverlauf stehen zudem die Daten zur US-Industrieproduktion an. Bei den Unternehmen legen der Finanzvermittler Hypoport und der Software-Entwickler Nagarro ihre Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.447,29

EuroStoxx50 5.716,61

EuroStoxx50-Future 5.716,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 46.558,47 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 6.632,19 -0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 53.727,40 -0,2%

Shanghai 4.077,27 -0,4%

Hang Seng 25.806,58 +1,3%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)