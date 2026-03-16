Dax zum Start leicht höher erwartet

Der Dax dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Eine knappe Stunde vor Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung von 23.546 Punkten und damit 0,4 Prozent mehr als der Freitags-Schlusskurs.

Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften. Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen.

Dies hatte den Dax auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22.927 Punkten zurückgeworfen. Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

US-Börsen mit leichten Verlusten

Die US-Börsen sind am Ende einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Am Freitag drückten die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der Notenbank in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 46.558 Punkte nach und fiel damit auf das Niveau von Ende November. Die fortdauernde, weitgehende Sperre der Straße von Hormus, einem Nadelöhr des globalen Öl- und Gashandels, und der damit verbundenen Inflationssorgen belasteten weiter. Auf Wochensicht ergibt sich damit für den Dow ein Minus von zwei Prozent.

"Die Anleger beginnen sich Sorgen zu machen, dass sich die Lage im Nahen Osten so lange hinziehen könnte, dass sie Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", sagte Marktstratege Matt Maley vom Vermögensverwalter Miller Tabak. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 6.632 Zähler und näherte sich damit weiter der viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Maß für den langfristigen Trend. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,6 Prozent auf 24.381 Punkte ein.

Hang Seng trotzt Negativ-Umfeld

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Japan im späten Handel leicht nach unten ging, zog der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwas mehr als ein Prozent an.

Aktienmärkte Freitag im Überblick

Anleihemärkte am Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,90 -0,00 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,98 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 –0,02 Prozentpunkte

Devisenmärkte am Freitag im Überblick

Rohstoff-Märkte am Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 104,32 +1,14 WTI 99,05 +0,34

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT TEAMVIEWER AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 5 EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 79,50 (80,40) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 301 (299) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 10,80 (11,30) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 74 (63) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 88 (92) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 93 (100) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 41 (45) EUR - 'HOLD'

MORGAN STANLEY SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 77 EUR

MORGAN STANLEY SENKT HENKEL AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 66,50 EUR

UBS HEBT BAYER AUF 'BUY' - ZIEL 52 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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