dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.480 Punkte. Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften. Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen. Dies hatte den Dax auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22.927 Punkten zurückgeworfen. Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die US-Börsen sind am Ende einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Am Freitag drückten die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der Notenbank in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 46.558,47 Punkte nach und fiel damit auf das Niveau von Ende November. Die fortdauernde, weitgehende Sperre der Straße von Hormus, einem Nadelöhr des globalen Öl- und Gashandels, und der damit verbundenen Inflationssorgen belasteten weiter. Auf Wochensicht ergibt sich damit für den Dow ein Minus von zwei Prozent. "Die Anleger beginnen sich Sorgen zu machen, dass sich die Lage im Nahen Osten so lange hinziehen könnte, dass sie Auswirkungen auf die Wirtschaft hat", sagte Marktstratege Matt Maley vom Vermögensverwalter Miller Tabak. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,61 Prozent auf 6.632,19 Zähler und näherte sich damit weiter der viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Maß für den langfristigen Trend. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,62 Prozent auf 24.380,73 Punkte ein.

ASIEN: - LEICHTES MINUS IN CHINA UND JAPAN; PLUS IN HONGKONG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Japan im späten Handel leicht nach unten ging, zog der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwas mehr als ein Prozent an.

DAX 23447,29 -0,6% XDAX 23320,78 -0,79% EuroSTOXX 50 5716,61 -0,56% Stoxx50 4976,65 -0,32% DJIA 46558,47 -0,26% S&P 500 6632,19 -0,61% NASDAQ 100 24380,73 -0,62%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,90 +0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1429 0,11% USD/Yen 159,34 -0,25% Euro/Yen 182,10 -0,14%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 73.792 1,32%

ROHÖL:

Brent 104,32 +1,14% WTI 99,05 +0,34%

/zb