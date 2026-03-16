dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 4/Unicredit bietet für Commerzbank: 'An der Zeit zu reden'

FRANKFURT/MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit treibt mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot die Commerzbank vor sich her und will Gespräche am Verhandlungstisch erzwingen. "Unsere Botschaft an die Commerzbank heute ist: Es ist jetzt an der Zeit, zu sprechen", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel in einer Telefonkonferenz.

Commerzbank: Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht aktuell keine Grundlage für Gespräche mit der Unicredit . "Das angekündigte Übernahmeangebot ist nicht mit der Commerzbank abgestimmt", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. "Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der Unicredit keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche."

Regierung: Feindliche Übernahme der Commerzbank inakzeptabel

BERLIN - Die Bundesregierung reagiert skeptisch auf die Pläne der italienischen Großbank Unicredit zur Übernahme der Commerzbank . Noch gebe es lediglich Ankündigungen, aber kein förmliches Angebot dafür, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Sollte es dazu kommen, sei es Sache des Vorstands und des Aufsichtsrats der Commerzbank, dieses Angebot zu prüfen und eine Empfehlung an die Aktionäre auszusprechen.

'Wirtschaftsweise' widerspricht Bund bei Commerzbank

BERLIN - Die Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, stellt sich bei der möglichen Commerzbank -Übernahme durch die italienische Unicredit gegen die Bundesregierung. "Es spricht ökonomisch viel dafür, grenzüberschreitende Konsolidierungen ernsthaft zu prüfen, statt sie reflexhaft politisch abzuwehren", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommen

ESSEN - Der Energiekonzern Eon sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastuktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König am Montag im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu von vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.

Trotz Konzernkrise - VW-Finanzsparte will Gewinn steigern

BRAUNSCHWEIG - Die Finanzdienste- und Mobilitätssparte von Volkswagen rechnet nach einem Gewinnplus für das kommende Geschäftsjahr mit einer erneuten Steigerung. 2026 werde ein operatives Ergebnis kräftig über dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres erwartet, teilte die Sparte Volkswagen Group Mobility mit. Diese Prognose stehe unter dem Vorbehalt aktueller und künftiger makroökonomischer sowie politischer Entwicklungen.

ROUNDUP: Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik

FRANKFURT/KÖLN - Jetzt drohen auch Pilotenstreiks bei der Lufthansa -Tochter Eurowings. Bei einer Urabstimmung haben 94 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit berichtet. Teilgenommen haben den Angaben zufolge 82 Prozent der infrage kommenden Mitglieder.

Koalitions-Taskforce kritisiert Mineralölkonzerne

BERLIN - Politiker der schwarz-roten Koalition haben Mineralölkonzerne wegen überhöhter Preise kritisiert. Nach der Sitzung einer Taskforce der Koalition sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn: "Leider wurden unsere Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet. Den Mineralölkonzernen ist es nicht gelungen, glaubhaft zu erklären, wie die Preisgestaltung geschieht und vor allem auch, wie die Unterschiede im europäischen Vergleich zu erklären sind." Ähnlich äußerte sich Unions-Fraktionsvize Sepp Müller. Der CDU-Politiker sprach von einer "Preistreiberei der Mineralölkonzerne."

ROUNDUP: Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln - Aktie schwankt

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport will in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent. An der Börse verpuffte die zunächst einsetzende Begeisterung rasch.

ROUNDUP: Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter wachsen - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr umgesetzt und verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen, vor allem des vollständigen Ausstiegs beim österreichischen Motorenhersteller Steyr. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management mit "großem Optimismus" und steckte sich neue mittelfristige Ziele. An der Börse kam dies gut an.

Verivox: Gaspreise für Neukunden um 15 Prozent gestiegen

HEIDELBERG - Die günstigsten Gaspreise für Neukunden haben infolge des Iran-Krieges laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox deutlich zugelegt. Grund seien die stark gestiegenen Großhandelspreise für Erdgas, berichtete das Portal. Innerhalb weniger Tage habe sich Erdgas bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. "Das entspricht einem Anstieg von rund 15 Prozent", sagte ein Sprecher.

ROUNDUP: Zölle vermasseln deutschen Winzern das USA-Geschäft

DÜSSELDORF - Die Weinexporte deutscher Winzerinnen und Winzer in die USA sind im vergangenen Jahr wegen hoher Zölle deutlich gesunken. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) bei der Weinmesse Prowein in Düsseldorf mitteilte, reduzierte sich die Menge der Ausfuhren in das nordamerikanische Land um elf Prozent auf 118.000 Hektoliter.

ROUNDUP/BER-Warnstreik: Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen

SCHÖNEFELD - Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER aufgerufen. Der Arbeitskampf sei eine "direkte Konsequenz der Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", teilte Verdi mit.

Weitere Meldungen -Hemdenhersteller Olymp kauft Markenrechte von Eterna -Roche erhält CE-Kennzeichnung für ApoE4-Bluttest zur Alzheimer-Diagnose -ROUNDUP/Nach Brand am Flughafen Dubai: Flugverkehr läuft wieder an -Rekordgewinn für Frankfurter Volksbank -ROUNDUP: Social-Media-Bremse für Kinder rückt näher -Verdi: Lehnen Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ab -ROUNDUP 2: Verdi ruft zu ÖPNV-Warnstreiks in mehreren Bundesländern auf -Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln -So viel Entschädigung zahlte die Bahn 2025 an Reisende -Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik -Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen -Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor -Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreik am BER auf -Commerzbank-Betriebsrat: Wehren uns mit allen Mitteln gegen Unicredit-Absichten -Zölle vermasseln deutschen Winzern das USA-Geschäft -Greenpeace kritisiert Übergewinne der Ölkonzerne

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas