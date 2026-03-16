Eon: Zahl der Cyberangriffe hat massiv zugenommen

Netzinfrastruktur

Der Energiekonzern Eon sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastruktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.

Der Manager verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung eines digitalisierten Stromnetzes sowie die eigenen Bemühungen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dafür arbeite Eon – wie viele andere Unternehmen – etwa auch mit externen Dienstleistern zusammen, um Angriffe zu simulieren und sich dagegen zu wappnen.

Eon ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Dem Unternehmen gehört rund ein Drittel dieses Netzes, das alle Spannungsebenen unterhalb des Übertragungsnetzes umfasst.