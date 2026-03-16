EQS-Adhoc: EPH Group AG: Verlängerung des Vorstandsvertrags von Alexander Lühr, Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds

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EPH Group AG: Verlängerung des Vorstandsvertrags von Alexander Lühr, Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds



16.03.2026 / 20:53 CET/CEST

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Verlängerung des Vorstandsvertrags von Alexander Lühr, Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds.

Wien, am 16.03.2026. Der Aufsichtsrat der EPH Group AG („EPH“) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das Vorstandsmandat von CEO Alexander Lühr bis 01.04.2027 zu verlängern.

Zudem wurde Frau Mag. Yasmin Wilfling, LL.M. (37), ab 01.05.2026 für die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied des Vorstands der EPH bestellt. Die ausgebildete Hotelfachfrau verfügt über zwei juristische Abschlüsse (Magistra iuris der Universität Salzburg sowie Master of Laws der Universität Wien) und kommt von einem auf Parkraum spezialisierten Immobilienunternehmen.

Im Vorstand wird Frau Mag. Wilfling ab Wirksamkeit ihrer Bestellung die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Banken und Versicherungen, Recht und Compliance, Human Resources sowie Public Relations inklusive Pressearbeit verantworten. Alexander Lühr wird ab 01.05.2026 für die Bereiche Business Development, Projektentwicklung, Marketing und Sales, Investor Relations sowie IT zuständig sein.

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Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

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