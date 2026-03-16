EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

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Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



16.03.2026 / 09:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Wolford AG berichtet für das Geschäftsjahr 2025 über einen Umsatz von 76 Mio. €, was einem Rückgang von 14% gegenüber 2024 (88 Mio. €) entspricht.

Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte 2025 wurden maßgeblich durch Nachwirkungen der Herausforderungen des Vorjahres sowie durch die fortdauernde Übergangsphase beeinflusst - darunter makroökonomische Unsicherheiten und logistische Störungen. Diese Faktoren erklären

78% der Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

In der

zweiten Hälfte des Jahres 2025

zeigte sich eine

stetige Verbesserung

, insbesondere in

Q4

, gestützt durch die gestärkte finanzielle Lage des Unternehmens nach einer

wesentlichen Kapitalerhöhung

.

Regionale Entwicklungen

EMEA: –12% gegenüber dem Vorjahr

Greater China: –18% gegenüber dem Vorjahr

Nordamerika: –19% gegenüber dem Vorjahr

Vertriebskanalperformance

Die

Retail

- und

Outlet

-Kanäle verzeichneten den stärksten

Rückgang

(-27% gegenüber dem Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch die

Schließung

unprofitabler Filialen, während das vergleichbare Filialnetz im Jahresvergleich Anzeichen einer Erholung zeigte (mittleres einstelliges Wachstum).

Der

Online

-Kanal blieb rückläufig (-15% gegenüber dem Vorjahr), was jedoch durch das Wachstum im

Wholesale

-Kanal im Vergleich zum Vorjahr (+17%) kompensiert wurde.

Marken- und Strategieupdate

Im Jahr 2025 feierte das Unternehmen sein

75-jähriges Bestehen

mit einer Markenkampagne, die auf emotionale Ansprache setzte und darauf abzielte, die Bindung zur weltweiten Zielgruppe weiter zu stärken.

Für 2026 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsetzung der neuen

Produktstrategie

und der Stärkung des

Go-to-Market-Modells

, mit dem Ziel, die Markenrevitalisierung weiter voranzutreiben.

Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft.

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16.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



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