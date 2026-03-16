EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
16.03.2026 / 09:59 CET/CEST
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Wolford AG berichtet für das Geschäftsjahr 2025 über einen Umsatz von 76 Mio. €, was einem Rückgang von 14% gegenüber 2024 (88 Mio. €) entspricht.
Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte 2025 wurden maßgeblich durch Nachwirkungen der Herausforderungen des Vorjahres sowie durch die fortdauernde Übergangsphase beeinflusst - darunter makroökonomische Unsicherheiten und logistische Störungen. Diese Faktoren erklären
78% der Abweichung gegenüber dem Vorjahr.
In der
zweiten Hälfte des Jahres 2025
zeigte sich eine
stetige Verbesserung
, insbesondere in
Q4
, gestützt durch die gestärkte finanzielle Lage des Unternehmens nach einer
wesentlichen Kapitalerhöhung
.
Regionale Entwicklungen
- EMEA: –12% gegenüber dem Vorjahr
- Greater China: –18% gegenüber dem Vorjahr
- Nordamerika: –19% gegenüber dem Vorjahr
Vertriebskanalperformance
Die
Retail
- und
Outlet
-Kanäle verzeichneten den stärksten
Rückgang
(-27% gegenüber dem Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch die
Schließung
unprofitabler Filialen, während das vergleichbare Filialnetz im Jahresvergleich Anzeichen einer Erholung zeigte (mittleres einstelliges Wachstum).
Der
Online
-Kanal blieb rückläufig (-15% gegenüber dem Vorjahr), was jedoch durch das Wachstum im
Wholesale
-Kanal im Vergleich zum Vorjahr (+17%) kompensiert wurde.
Marken- und Strategieupdate
Im Jahr 2025 feierte das Unternehmen sein
75-jähriges Bestehen
mit einer Markenkampagne, die auf emotionale Ansprache setzte und darauf abzielte, die Bindung zur weltweiten Zielgruppe weiter zu stärken.
Für 2026 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsetzung der neuen
Produktstrategie
und der Stärkung des
Go-to-Market-Modells
, mit dem Ziel, die Markenrevitalisierung weiter voranzutreiben.
Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft.
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