EQS-AFR: AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AMADEUS FIRE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.03.2026 / 15:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AMADEUS FIRE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://group.amadeus-fire.de/en/investor-relations/financial-reports/

16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.amadeus-fire.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2292052 16.03.2026 CET/CEST

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