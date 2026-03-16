EQS-AFR: DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DekaBank Deutsche Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.03.2026 / 10:50 CET/CEST
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Hiermit gibt die DekaBank Deutsche Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort:
https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DekaBank Deutsche Girozentrale
|Große Gallusstraße 14
|60315 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dekabank.de
|Ende der Mitteilung
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