EQS-AFR: DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DekaBank Deutsche Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.03.2026 / 10:50 CET/CEST

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Hiermit gibt die DekaBank Deutsche Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DekaBank Deutsche Girozentrale Große Gallusstraße 14 60315 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.dekabank.de

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