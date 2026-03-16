EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 16:50 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

16. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 1.604.368 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 09.03.2026 488.325 45,5376 22.237.148,52 Xetra 09.03.2026 226.747 45,5462 10.327.464,21 CBOE Europe (CEUX) 09.03.2026 26.159 45,5188 1.190.726,29 Turquoise Europe (TQEX) 09.03.2026 49.584 45,5062 2.256.379,42 Aquis Europe (AQEU) 10.03.2026 504.634 46,8848 23.659.669,85 Xetra 10.03.2026 252.008 46,8966 11.818.318,37 CBOE Europe (CEUX) 10.03.2026 27.597 46,7533 1.290.250,82 Turquoise Europe (TQEX) 10.03.2026 29.314 46,8624 1.373.724,63 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 1.604.368

46,2199 74.153.682,11



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Dezember 2025 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.416.150 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com

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