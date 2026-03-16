EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
16.03.2026 / 16:55 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. März 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 599.590 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|09.03.2026
|59.038
|45,55
|2.689.068,73
|Xetra
|09.03.2026
|45.706
|45,55
|2.081.716,33
|CBOE Europe (CEUX)
|09.03.2026
|5.459
|45,48
|248.258,40
|Turquoise Europe (TQEX)
|09.03.2026
|8.687
|45,47
|395.037,85
|Aquis Europe (AQEU)
|10.03.2026
|32.925
|46,89
|1.543.784,11
|Xetra
|10.03.2026
|31.307
|46,82
|1.465.800,00
|CBOE Europe (CEUX)
|10.03.2026
|4.366
|46,76
|204.142,81
|Turquoise Europe (TQEX)
|10.03.2026
|6.753
|46,92
|316.831,18
|Aquis Europe (AQEU)
|11.03.2026
|63.776
|46,12
|2.941.585,09
|Xetra
|11.03.2026
|57.345
|46,13
|2.645.284,71
|CBOE Europe (CEUX)
|11.03.2026
|7.553
|46,08
|348.067,16
|Turquoise Europe (TQEX)
|11.03.2026
|5.132
|46,17
|236.932,64
|Aquis Europe (AQEU)
|12.03.2026
|61.184
|45,83
|2.804.276,86
|Xetra
|12.03.2026
|55.500
|45,79
|2.541.139,65
|CBOE Europe (CEUX)
|12.03.2026
|4.721
|45,82
|216.336,99
|Turquoise Europe (TQEX)
|12.03.2026
|4.297
|45,86
|197.053,97
|Aquis Europe (AQEU)
|13.03.2026
|74.614
|45,23
|3.374.418,15
|Xetra
|13.03.2026
|55.556
|45,21
|2.511.570,09
|CBOE Europe (CEUX)
|13.03.2026
|9.198
|45,20
|415.777,19
|Turquoise Europe (TQEX)
|13.03.2026
|6.473
|45,23
|292.780,26
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|599.590
|45,8144
|27.469.862,17
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
6. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 716.020 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
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