EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.03.2026 / 16:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 599.590 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
09.03.202659.03845,552.689.068,73Xetra
09.03.202645.70645,552.081.716,33CBOE Europe (CEUX)
09.03.20265.45945,48248.258,40Turquoise Europe (TQEX)
09.03.20268.68745,47395.037,85Aquis Europe (AQEU)
10.03.202632.92546,891.543.784,11Xetra
10.03.202631.30746,821.465.800,00CBOE Europe (CEUX)
10.03.20264.36646,76204.142,81Turquoise Europe (TQEX)
10.03.20266.75346,92316.831,18Aquis Europe (AQEU)
11.03.202663.77646,122.941.585,09Xetra
11.03.202657.34546,132.645.284,71CBOE Europe (CEUX)
11.03.20267.55346,08348.067,16Turquoise Europe (TQEX)
11.03.20265.13246,17236.932,64Aquis Europe (AQEU)
12.03.202661.18445,832.804.276,86Xetra
12.03.202655.50045,792.541.139,65CBOE Europe (CEUX)
12.03.20264.72145,82216.336,99Turquoise Europe (TQEX)
12.03.20264.29745,86197.053,97Aquis Europe (AQEU)
13.03.202674.61445,233.374.418,15Xetra
13.03.202655.55645,212.511.570,09CBOE Europe (CEUX)
13.03.20269.19845,20415.777,19Turquoise Europe (TQEX)
13.03.20266.47345,23292.780,26Aquis Europe (AQEU)
Gesamt599.590
 		45,814427.469.862,17
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
6. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 716.020 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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