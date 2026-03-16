EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.03.2026 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 6.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.747 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
09.03.20264.6840,00%71,5921335.337AQEU
09.03.20268.0520,01%71,5962576.493CEUX
09.03.20262.6500,00%71,6314189.823TQEX
09.03.202618.6140,01%71,60871.332.924XETA
10.03.20263.4910,00%71,6090249.987AQEU
10.03.20269.3510,01%71,6093669.619CEUX
10.03.20263.0930,00%71,6530221.623TQEX
10.03.202617.0650,01%71,62301.222.246XETA
11.03.20266.2480,00%70,8228442.501AQEU
11.03.202612.1730,01%70,9134863.229CEUX
11.03.20264.2110,00%70,8800298.476TQEX
11.03.202622.3680,02%70,90981.586.110XETA
12.03.20261.4220,00%71,6172101.840AQEU
12.03.20263.7640,00%71,3049268.392CEUX
12.03.20261.1490,00%70,718581.256TQEX
12.03.20266.4120,00%71,1192456.016XETA
13.03.20261.2630,00%73,182292.429AQEU
13.03.20264.3940,00%73,1555321.445CEUX
13.03.20262.7520,00%73,0488201.030TQEX
13.03.20268.5910,01%73,1388628.335XETA
Gesamt141.7470,10%71,529610.139.113 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf970.011 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 16. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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