EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung und zugleich Abschlussmeldung

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung und zugleich Abschlussmeldung

Augsburg, den 16. März 2026

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 hat die WashTec AG insgesamt 7.853 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 09.03.2026 1.550 48,3179 10.03.2026 1.500 50,0436 11.03.2026 1.650 49,9605 12.03.2026 1.670 50,2123 13.03.2026 1.483 49,6187

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2025, welches bis zum 4. Mai 2026 geplant war, am 13. März 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf 100.000 Aktien. Dies entspricht ca. 0,72 % des Grundkapitals der WashTec AG. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 47,9451; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 4.794.513,50 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (

ir.washtec.de

).

WashTec AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de

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