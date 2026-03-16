EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung und zugleich Abschlussmeldung
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung und zugleich Abschlussmeldung

Augsburg, den 16. März 2026

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 hat die WashTec AG insgesamt 7.853 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

DatumAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
09.03.20261.55048,3179
10.03.20261.50050,0436
11.03.20261.65049,9605
12.03.20261.67050,2123
13.03.20261.48349,6187

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2025, welches bis zum 4. Mai 2026 geplant war, am 13. März 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf 100.000 Aktien. Dies entspricht ca. 0,72 % des Grundkapitals der WashTec AG. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 47,9451; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 4.794.513,50 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (

ir.washtec.de

).

WashTec AG

Der Vorstand

16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
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