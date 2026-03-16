EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Jürgen Hartwig, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.03.2026 / 11:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jürgen
Nachname(n):Hartwig

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
43,18 EUR51.211,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
43,1800 EUR51.211,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt am Main
MIC:XETR

16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet:www.daimlertruck.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103710 16.03.2026 CET/CEST

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