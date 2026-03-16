EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Jürgen Hartwig, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.03.2026 / 11:39 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jürgen
|Nachname(n):
|Hartwig
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Daimler Truck Holding AG
b) LEI
|529900PW78JIYOUBSR24
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000DTR0CK8
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|43,18 EUR
|51.211,48 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|43,1800 EUR
|51.211,4800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt am Main
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103710 16.03.2026 CET/CEST
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