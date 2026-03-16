EQS-News: Dahua Technology präsentiert auf der Intertraffic 2026 KI-gestützte ITS-Lösungen

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Dahua Technology präsentiert auf der Intertraffic 2026 KI-gestützte ITS-Lösungen



16.03.2026 / 08:10 CET/CEST

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AMSTERDAM, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, war auf der Intertraffic Amsterdam 2026 erneut vertreten und präsentierte seine neuesten Lösungen für intelligente Verkehrssysteme (ITS), die darauf ausgelegt sind, die Verkehrssicherheit zu verbessern, das Verkehrsmanagement zu optimieren und eine nachhaltige urbane Mobilität zu fördern.

Auf der Veranstaltung hielt Wang Jun, General Manager für ITS-Produktforschung und -entwicklung bei Dahua Technology, eine Grundsatzrede mit dem Titel „KI für einen intelligenteren, sichereren und nachhaltigeren Verkehr". Laut Wang ermöglichen KI und groß angelegte Modelle eine Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements von der passiven Überwachung hin zu proaktiveren und vorausschauenden Abläufen, wodurch Städte dabei unterstützt werden, ihre Straßenressourcen zu optimieren, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Reiseeffizienz für die Bürger zu steigern. Er betonte, wie Dahua fortschrittliche AIoT-Technologien und groß angelegte KI-Modelle nutzt, um zentrale Herausforderungen des städtischen Verkehrs anzugehen – von Staus und Unfällen bis hin zur Verkehrsüberwachung und dem Reiseerlebnis.

Im Mittelpunkt der ITS-Angebote von Dahua steht das Xinghan LargeScale AI Model 2.0, das die V-Serie (visionzentriert), die M-Serie (multimodale Fusion) und die L-Serie (Sprachverständnis) integriert. Diese leistungsstarke KI-Engine führt Echtzeit-Video-, Verkehrs- und Regulierungsdaten zu einem intelligenten Kreislauf aus Wahrnehmung, Analyse, Entscheidung und Steuerung zusammen und ermöglicht so die automatisierte Erkennung von Vorfällen, eine optimierte Ampelsteuerung, eine präzise Verkehrsüberwachung sowie eine Reduzierung von Fehlalarmen, wodurch sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit in komplexen Straßenumgebungen gesteigert werden.

Dahua präsentierte außerdem die verbesserte Radar- und Video-Fusionstechnologie (VRF 2.0), die die Genauigkeit und Kontinuität in anspruchsvollen Szenarien stärkt, indem sie Radar- und Bilddaten kombiniert, um Probleme wie Verdeckungen und Fehlidentifizierungen zu überwinden und gleichzeitig die Einrichtungszeit erheblich zu verkürzen.

Zu den wichtigsten ausgestellten ITS-Produkten gehörten:

Bisight X Series Dual-Spectrum Radar-Video-Fusion-Kamera - Überwacht das Fahrverhalten und die Straßenrandbedingungen und erfasst hochwertige Beweismaterialien für die Durchsetzung mit modularer, allwettertauglicher Zuverlässigkeit.

Spotter Ultra - Ein achtspuriges, rund um die Uhr einsatzfähiges Erkennungssystem für Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verkehrsverstöße mit lückenloser Beweiskette, ideal für komplexe Kreuzungen.

iPatrol Smart Light Bar - Verwandelt Einsatzfahrzeuge in mobile KI-Hubs und integriert 360°-Überwachung sowie intelligente Erkennung für dynamische Verkehrskontrollen am Straßenrand.

Über die Sicherheitsdurchsetzung hinaus präsentierte Dahua Lösungen zur Verbesserung der Verkehrseffizienz und des Reiseerlebnisses:

Intelligente Ampelsteuerung, die mithilfe einer KI-Fusion aus Video und Radar die Ampeln dynamisch anpasst, um Staus zu verringern und Verzögerungen zu reduzieren.

Intelligente Autobahnsysteme, die Gewichtsmessung während der Fahrt, VMS-Warnungen und KI-Unfallerkennung integrieren, um den Verkehrsfluss und die Sicherheit über große Entfernungen zu verbessern.

Intelligente Park-Lösungen, basierend auf Dahuas ANPR-Kameras und einer einheitlichen Plattform, um den Parkbetrieb zu optimieren und die Funktionen des Ökosystems zu erweitern.

Dahua gab zudem Einblicke in globale ITS-Implementierungen und nachhaltige Stadtentwicklung und hob erfolgreiche Projekte wie das Smart-AI-Verkehrsmanagementsystem der Second Penang Bridge in Malaysia und das erste intelligente Ampelnetzwerk in San Francisco de Campeche, Mexiko, hervor, die messbare Verbesserungen bei Überwachung, Durchsetzung und Stauabbau demonstrieren.

Darüber hinaus wurden auf der Messe auch die intelligenten EV-Ladelösungen von Dahua vorgestellt, die die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens zur Förderung umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Verkehrssysteme unterstreichen.

Durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der AIoT-Technologien und die Zusammenarbeit mit globalen Partnern setzt sich Dahua weiterhin dafür ein, ITS-Innovationen voranzutreiben und Städte weltweit beim Aufbau sichererer, effizienterer und nachhaltigerer Mobilitätssysteme zu unterstützen.

Besuchen Sie https://www.dahuasecurity.com/, um mehr zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

Cision

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