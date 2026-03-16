EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2025/Dividendenvorschlag

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Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2025/Dividendenvorschlag



16.03.2026 / 18:00 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2025/Dividendenvorschlag

Der Aufsichtsrat der Effecten-Spiegel AG hat auf seiner heutigen Sitzung den geprüften Jahresabschluss 2025 der Gesellschaft mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung festgestellt.

Der Jahresüberschuss der Effecten-Spiegel AG lag 2025 mit 2.498 T€ erwartungsgemäß unter dem von Sondererträgen geprägten Vorjahreswert in Höhe von 11.099 T€. Diese resultierten aus dem Vergleich mit der Deutschen Bank zur Beendigung des 14 Jahre dauernden Gerichtsverfahrens zur Postbankübernahme sowie dem Verkauf der Beteiligung an der infas Holding AG im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der französischen Ipsos SA. Der Nettoinventarwert (NAV) der Effecten-Spiegel AG lag per 31.12.2025 bei 19,62 (Vorjahr: 21,84 inkl. Sondererträgen) €.

Die kumulierten Erträge aus Wertpapiergeschäften des Finanzanlage- und Umlaufvermögens kamen auf insgesamt 4.693 (Vorjahr: 11.642) T€. Den Erträgen stehen Abschreibungen auf Wertpapiere des Finanzanlagevermögens und des Umlaufvermögens in Höhe von insgesamt 2.573 (Vorjahr: 4.561) T€ sowie Zuschreibungen von insgesamt 722 (Vj.: 35) T€ gegenüber. Die Dividendeneinnahmen aus Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens lagen mit rd. 819 T€ marginal unter dem Vorjahresniveau von 845 T€. Das Verlagsgeschäftwar erneut profitabel und konnte ungeachtet geringerer Umsatzerlöse und gestiegener Investitionen insbesondere in den digitalen Bereich das Ergebnis mit 217 (Vorjahr: 222) T€ nahezu konstant halten.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich per 31.12.2025 auf 70.991 T€, was bei einer Bilanzsumme von 75.875 T€ einer Eigenkapitalquote von 93,6 % entspricht. Bankschulden oder Kreditverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 0,65 € je berechtigter Vorzugs- und Stammaktie vor, was einem Ausschüttungsbetrag von 2.277.360,15 € entspricht. Die Hauptversammlung der Gesellschaft ist für Freitag, den 22. Mai 2026, in Düsseldorf geplant.

Düsseldorf, am 16.03.2026 Der Vorstand

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