EQS-News: Joybuy startet in Deutschland - mit starken Marken, attraktiven Preisen und taggleicher Lieferung

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Joybuy startet in Deutschland - mit starken Marken, attraktiven Preisen und taggleicher Lieferung



16.03.2026 / 07:05 CET/CEST

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Mit Joybuy startet die neue Online-Plattform von JD.com in Deutschland. Das Angebot umfasst ausgewählte Produkte führender Marken aus den Bereichen Technik, Haushaltsgeräte, Beauty, Wohnen, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Taggleiche Lieferung: Mit der „Double 11"-Expresslieferung können Kunden ihre Bestellung noch am selben Tag erhalten, wenn sie bis 11 Uhr bestellen. Dieses Angebot greift zunächst in ausgewählten Städten Nordrhein-Westfalens darunter Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln. Dies gilt ab einem Bestellwert von 29 Euro ohne zusätzlichen Aufpreis.

Zum Start profitieren mehr als 5 Millionen Menschen in über 2 Millionen Haushalten von der Same-Day-Lieferung. Außerhalb der „Double 11"-Regionen ist eine Lieferung am nächsten Tag oder Standardversand deutschlandweit möglich.

Joybuy arbeitet mit führenden internationalen, europäischen und lokalen Marken zusammen und bietet ein umfassendes Portfolio hochwertiger Produkte.

DÜSSELDORF, Deutschland, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Joybuy, die neue Online-Plattform des Handels- und Technologiekonzerns JD.com, ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Das neue E-Commerce-Angebot umfasst Produkte aus den Bereichen Technik, Haushaltsgeräte, Beauty, Wohnen, Lebensmittel und Alltagsbedarf und bietet eine taggleiche Lieferung an. Kern des Konzepts ist zudem der Logistikservice „Double 11": Bestellungen bis 11 Uhr werden in der Regel noch am selben Tag vor 23 Uhr zugestellt – zunächst in großen Städten Nordrhein-Westfalens und ab einem Bestellwert von 29 Euro ohne zusätzliche Lieferkosten. Joybuy startet zeitgleich in sechs europäischen Märkten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Der Launch erfolgt auch vor dem Hintergrund steigender Erwartungen von Verbrauchern an Zuverlässigkeit, Komfort und Liefergeschwindigkeit im Online-Handel. Marktdaten von Joybuy zeigen eine bestehende hohe Nachfrage nach schnellen Lieferoptionen: Die Mehrheit der berechtigten Kunden entscheidet sich für die Lieferung am selben Tag, wenn diese verfügbar ist.

„Joybuy ist angekommen – und steht für ein besseres, unkompliziertes Einkaufserlebnis mit Freude. Deutsche Verbraucher sind besonders preis- und qualitätsbewusst. Dennoch mussten sie bislang oft Abstriche bei Preis, Liefergeschwindigkeit oder Zuverlässigkeit machen. Genau hier setzen wir mit Joybuy an. Mit unserer jahrzehntelangen Handels- und Logistikexpertise bringen wir ein Modell nach Europa, das Online-Shopping neu definiert", erklärt ein Sprecher von Joybuy in Deutschland.

Weiter heißt es seitens des Unternehmens: „Indem wir den gesamten Prozess vom Lager bis zur Haustür selbst steuern, wollen wir taggleiche Lieferungen perspektivisch zum neuen Standard machen. Unsere Investitionen in Europa zielen darauf ab, dass Kunden ihre Bestellung schnell, zuverlässig und in der gewohnten Qualität erhalten. Viele Verbraucher mussten sich bisher zwischen günstigem Preis und schneller Lieferung entscheiden. Wer seine Ware zeitnah erhalten wollte, musste häufig Zusatzkosten in Kauf nehmen. Mit Joybuy machen wir die taggleiche Lieferung für Millionen Haushalte verfügbar und wollen es als neuen Standard etablieren, nicht als kostenpflichtige Premiumoption. Wir verbinden attraktive Preise namhafter Marken mit unserer „Double 11"-Expresszustellung und machen Online-Shopping wieder einfacher und angenehmer."

Hochwertige Marken an einem Ort

Als markenorientierte Plattform bietet Joybuy eigene Marken-Shops, unter anderem von Prophete, PlayStation, Logitech und weiteren bekannte Marken. Kunden können dort komplette Produktportfolios entdecken, Neuheiten kennenlernen und sich gezielt informieren. Zum Start umfasst das Sortiment in Deutschland zahlreiche bekannte Marken wie Apple, Bosch, Braun, Brita, De'Longhi, HP, LEGO, LG, Philips, Sony, TCL und viele weitere.

Darüber hinaus nutzt Joybuy seine internationalen Partnerschaften mit Herstellern und Lieferanten, um exklusive Aktionen und attraktive Angebote bereitzustellen – von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten über Beauty-Produkte und Lebensmittel bis hin zu Babyartikeln; mit einem klaren Ziel: Freude zurück ins Online-Shopping zu bringen.

Schnell und zuverlässig – Lieferung mit JoyExpress

Joybuy erhebt keine zusätzlichen „Speed-Gebühren" für schnellere Zustelloptionen. Der „Double 11"-Service bedeutet: Bestellung bis 11 Uhr – Lieferung in der Regel bis 23 Uhr am selben Tag. Bei Bestellung bis 23 Uhr ist die Zustellung am nächsten Tag vorgesehen. Die taggleiche Lieferung ist aktuell für über 5 Millionen Menschen aus 2 Millionen Haushalten in Nordrhein-Westfalen verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf weitere Städte ausgeweitet. Der Service ist ab 29 Euro Bestellwert kostenfrei. Kunden können die Verfügbarkeit durch Eingabe ihrer Postleitzahl im Check-out prüfen. Außerhalb der „Double 11"-Zonen ist deutschlandweit eine Lieferung am nächsten Tag oder Standardversand möglich. Ausführliche Informationen zu Lieferzeiten und -kosten finden Käufer in den Versandbedingungen.

Alternativ können Kunden ihre Bestellung über den Joybuy Pick-up-Service an mehr als 20.000 Abholstationen deutschlandweit entgegennehmen, darunter über 100 Paketautomaten. Auch für Großgeräte bietet Joybuy einen Komplettservice: Lieferung, Installation, Abbau und Recycling des Altgeräts werden koordiniert und nach Verfügbarkeit in einem Termin durchgeführt.

Joybuy steuert den „Double 11"-Service vom Klick bis zur Haustür. Geliefert wird auch mit JoyExpress – dem eigenen Letzte-Meile-Zustelldienst. Europaweit finden sich mehr als 60 Lager- und Logistikstandorte. In Deutschland bildet unter anderem ein selbst betriebenes Logistikzentrum in Oberhausen mit über 90.000 Quadratmetern Fläche das Rückgrat der Infrastruktur. JD.com investiert zudem langfristig in die Automatisierung innerhalb seines europäischen Logistiknetzwerks.

Durch das neue Angebot entstehen zusätzliche Arbeitsplätze. Für das wachsende Engagement in Deutschland und Europa wird Verstärkung in den Bereichen Logistik, Operations und Handel gesucht. Aktuelle Updates, Einblicke in das Unternehmen sowie Karrieremöglichkeiten teilt Joybuy regelmäßig auf LinkedIn.

Attraktive Angebote und Mitgliedschaftsprogramm

Joybuy bietet täglich wechselnde Aktionsangebote („Joybuy Blitzangebote") mit zeitlich begrenzten Rabatten auf Markenprodukte und Alltagsartikel. Zum Deutschlandstart gibt es zudem besondere Launch-Angebote in den Kategorien Elektronik, Haushaltsgeräte, Beauty und Lebensmittel.

Mit „ JoyPlus" bietet Joybuy ein Mitgliedschaftsprogramm. JoyPlus Mitglieder profitieren von unbegrenzter kostenloser Lieferung ohne Mindestbestellwert sowie Zugang zu exklusiven Angeboten in allen Joybuy-Ländern. Zusätzlich sammeln sie Punkte, die sich für zukünftige Einkäufe einlösen lassen. Zum Start bietet JoyPlus ein Einführungsangebot von 3,99 € pro Monat beziehungsweise 2,99 € für verifizierte Studierende. Neukunden können eine 30-tägige kostenlose Testphase nutzen und erhalten ein Willkommensangebot für einen Artikel pro Bestellung (Der Artikel mit dem höchsten Rabatt berücksichtigt wird).

Kunden können mit verschiedenen etablierten Zahlungsmethoden bezahlen, darunter PayPal, Apple Pay und Google Pay.

Kundenservice rund um die Uhr

Der deutschsprachige Kundenservice ist telefonisch, per Live-Chat und E-Mail erreichbar – rund um die Uhr und mit persönlicher Betreuung durch Joybuy Mitarbeitende.

Die Joybuy-App steht im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Weitere Informationen unter: www.joybuy.de

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Pressekontakt:

press@jd.com

Joybuy Newsroom:

about.joybuy.com/de

Über Joybuy

Joybuy ist die neue Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Marken zu günstigen Preisen an. Die Lieferung erfolgt aus eigenen Lagern direkt bis an die Haustür der Kundinnen und Kunden – über ein schnelles und zuverlässiges Logistiknetzwerk.

Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken. Das Sortiment umfasst unter anderem Technologie, Haushaltsgeräte, Beauty-Produkte, Home & Living, Lebensmittel sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Der einzigartige „Double 11"-Lieferservice bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens eingehen, noch am selben Tag vor 23 Uhr geliefert werden sollen. Bestellungen, die vor 23 Uhr eingehen, werden am voraussichtlich am nächsten Tag geliefert. Mit dem eigenen 24/7-Kundenservice stellt Joybuy den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns.

Der Joybuy-Slogan „Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einfach und bequem ist – und zugleich Freude bereitet. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Europa und bietet Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein angenehmeres Einkaufserlebnis.

Über JD.com

JD.com (NASDAQ: JD, HKEX: 9618), auch bekannt als JINGDONG, ist ein führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter mit eigener Lieferketteninfrastruktur. Die hochmoderne Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Verbrauchern, jederzeit und überall einzukaufen. Das Unternehmen öffnet seine Technologie und Infrastruktur auch für Partner und Marken, um im Rahmen seines „Retail as a Service"-Angebots die Produktivität und Innovation in einer Vielzahl von Branchen zu fördern. Das Geschäft von JD.com umfasst die Bereiche Einzelhandel, Technologie, Logistik, Gesundheit, Industrie, Immobilienentwicklung und internationales Geschäft.

Das Unternehmen belegt Platz 44 der Fortune Global 500 und ist der größte Einzelhändler Chinas nach Umsatz. JD.com ist seit 2014 an der NASDAQ und seit 2020 an der Hongkonger Börse notiert. JD.com folgt den Prinzipien Kundenzentrierung, Innovation, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Dankbarkeit sowie Integrität und macht es sich zur Aufgabe, das Leben durch Technologie zu verbessern und das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen zu werden.

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