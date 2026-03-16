EQS-News: New Break gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol O91 bekannt

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New Break gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol O91 bekannt



16.03.2026 / 22:01 CET/CEST

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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 16. März 2026) - New Break Resources Ltd. (CSE: NBRK)(FSE: O91) ("New Break" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab dem 13. März 2026 an der Frankfurter Börse ("FSE") in Deutschland unter dem Symbol FSE: O91 zweitnotiert sind. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol "NBRK" gehandelt.

Die FSE wird von der Deutschen Börse Group betrieben. Sie ist die größte der acht Börsen in Deutschland und für rund 90 % des Umsatzes verantwortlich. Zur FSE gehört auch das elektronische Handelssystem Xetra. Die Börse ist eine der größten und etabliertesten internationalen Börsen der Welt und dient als wichtiger Marktplatz für europäische institutionelle und private Anleger, insbesondere für solche mit einem langjährigen Interesse am Rohstoffsektor.

Michael Farrant, President von New Break, erläuterte: "New Break wird seit dem 7. September 2022 an der CSE gehandelt. Im Gegensatz zu vielen unserer Konkurrenten haben wir mit der Zweitnotierung unserer Aktien in Europa und den Vereinigten Staaten gewartet. Wir wollten in der Lage sein, einen Hintergrund vorzuweisen, der den Anlegern die Möglichkeit bot, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, und uns so von der Vielzahl der an der FSE und OTC notierten jungen Explorationsunternehmen abzuheben. Und dann fanden wir Gold. Unser erstes Bohrprogramm im Sommer 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moray im Nordosten von Ontario ergab 1,04 g/t Au auf 86,7 Metern und 3,17 g/t Au auf 43,0 Metern in zwei Bohrlöchern in der Zone Zavitz. Die Bohrungen im Herbst 2025 bestätigten diese Ergebnisse und ergaben weitere Abschnitte mit 1,57 g/t Au auf 70,7 Metern und 2,0 g/t Au auf 38,0 Metern." Das Unternehmen hat außerdem beantragt, dass seine Stammaktien an der OTCQB in den Vereinigten Staaten notiert werden. Mit einer bedeutenden neuen Goldentdeckung im Nordosten Ontarios und den im Jahr 2026 begonnenen Bohrungen bei Moray ist der Vertrieb in Europa und den Vereinigten Staaten ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit von New Break zu erhöhen.

Informationen zu New Break, einschließlich Echtzeitkurse und Marktinformationen, sind auf der FSE-Website unter https://live.deutsche-boerse.com/equity/new-break-resources-ltd?mic=XFRA unter dem Symbol "O91" verfügbar.

Über New Break Resources Ltd.

New Break ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen und konzentriert sich auf sein Goldprojekt Moray, das 49 km südlich von Timmins, Ontario, in einem gut etablierten Bergbaugebiet in der Nähe bestehender Infrastruktur liegt. Es befindet sich 32 km nordwestlich der Goldmine Young-Davidson, die von Alamos Gold Inc. betrieben wird. Die Aktionäre sind durch eine 20%ige Gewinnbeteiligung, die New Break am Goldprojekt Sundog hält, und das Eigentum von 6,0 Millionen Aktien von Guardian Exploration Inc. auch am Explorationserfolg in Nunavut, Kanada, beteiligt. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Team von Bergbauexperten unterstützt. Informationen zu New Break finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.newbreakresources.ca. New Break wird an der Canadian Securities Exchange (www.thecse.com) unter dem Symbol CSE: NBRK und an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.live.deutsche-boerse.com) unter dem Symbol FSE: O91 gehandelt.

Weitere Informationen über New Break finden Sie unter www.newbreakresources.ca oder kontaktieren Sie:



Tel.: +1 416-278-4149

E-Mail: Michael Farrant, President und CFOTel.: +1 416-278-4149E-Mail: mfarrant@newbreakresources.ca

Tel.: +1 519-272-6312

E-Mail: William Love, Chief Executive OfficerTel.: +1 519-272-6312E-Mail: wlove@newbreakresources.ca

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