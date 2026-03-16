EQS-News: Supermicro bringt gemeinsam mit NVIDIA und führenden Partnern aus dem Ökosystem sieben KI-Datenplattform-Lösungen auf den Markt, um Innovationen im Bereich der Unternehmens-KI voranzutreiben

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Supermicro bringt gemeinsam mit NVIDIA und führenden Partnern aus dem Ökosystem sieben KI-Datenplattform-Lösungen auf den Markt, um Innovationen im Bereich der Unternehmens-KI voranzutreiben



16.03.2026 / 21:40 CET/CEST

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Die fortschrittlichen GPU- und Speicherarchitekturen von Supermicro bilden das Rückgrat von sieben KI-Datenplattform-Lösungen der nächsten Generation.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Cloudian, DDN, Everpure (ehemals Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data und WEKA, bieten sie eine vollständig integrierte, unternehmensgerechte KI-Infrastruktur.

Speziell entwickelte KI-Datenplattformen erschließen das volle Potenzial von Unternehmensdaten – und beschleunigen so die Gewinnung von Erkenntnissen, die Automatisierung und die intelligente Transformation in großem Maßstab.

SAN JOSE, Kalifornien., 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute sieben vollständig integrierte KI-Datenplattformlösungen vorgestellt, die darauf ausgelegt sind, die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Die Plattformen basieren auf NVIDIA-Referenzarchitekturen und werden von den leistungsstarken GPU- und Speichersystemen von Supermicro angetrieben. Sie nutzen NVIDIA RTX PRO6000Blackwell Server Edition-GPUs und die neuen NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition-GPUs, NVIDIA Spectrum-X-Ethernet-Netzwerktechnologie sowie KI-Software für Unternehmen, darunter NVIDIA NIM-Mikroservices und NVIDIA NeMo, um fortschrittliche KI-Agenten zu ermöglichen.

Supermicro AI Data Platform Solutions

„Supermicro vereint die branchenweit fortschrittlichsten GPU-, Speicher- und Netzwerktechnologien, um vollständig integrierte KI-Datenplattformen für Unternehmen und die Cloud bereitzustellen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Durch die Kombination unserer Data Center Building Block Solutions®, unserer Expertise im Bereich der Rack-Scale-Integration und fortschrittlicher Kühlinnovationen mit führenden Partnern aus dem Ökosystem machen wir die KI-Bereitstellung schneller, effizienter und wirklich schlüsselfertig, um die Einführung von KI in Unternehmen weltweit zu beschleunigen."

Weitere Informationen zur neuen Supermicro-KI-Datenplattform finden Sie unter: www.supermicro.com/aifactory

Diese speziell entwickelten Lösungen wurden in Zusammenarbeit mit führenden Innovatoren im Bereich Datenplattformen – Cloudian, DDN, Everpure, IBM, Nutanix, VAST Data und WEKA – entwickelt und vereinen Rechenleistung, Netzwerk, Speicher und KI-Software in schlüsselfertigen Plattformen, die Unternehmen dabei helfen, Daten schnell und in großem Maßstab in intelligente Maßnahmen umzusetzen.

„Um die Inferenzanforderungen fortschrittlicher KI-Workloads zu erfüllen, ist eine Full-Stack-Infrastruktur erforderlich, die Rechenleistung, Netzwerk und Speicher vereint", sagte Jason Hardy, Vice President, Storage Technologies, NVIDIA. „Aufbauend auf den Referenzarchitekturen der NVIDIA AI Data Platform liefern Supermicro und seine Partner schlüsselfertige KI-Datenplattformen, die Unternehmensdaten für KI nutzbar machen."

Cloudian

„Jede KI-Initiative steht und fällt mit ihrer Dateninfrastruktur", sagte Amit Rawlani, Senior Director of Alliances bei Cloudian. „Mit Cloudian HyperScale® AIDP bringen wir GPU-basierte Rechenleistung direkt zu den Unternehmensdaten. Durch die Nutzung erstklassiger Rechen-, Netzwerk- und Speicherknoten von Partnern wie Supermicro bietet die Plattform eine eng integrierte Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, riesige Datensätze zu verwalten und KI-Workloads in großem Maßstab auszuführen – vom Training bis zur Echtzeit-Inferenz."

DDN

„KI-Fabriken erfordern speziell entwickelte Rechen- und Datenplattformen, die auf messbare Geschäftsergebnisse ausgelegt sind", sagte Sven Oehme, CTO bei DDN. „Aufbauend auf unserer langjährigen Zusammenarbeit starten Supermicro, NVIDIA und DDN Driving AI Breakthroughs – eine gemeinsame mobile KI-Fabrik, die auf der GTC vorgestellt wird und landesweit unterwegs ist. Mit produktionsreifen KI-Pipelines, die auf schlüsselfertigen HyperPOD- und KI-Fabrik-Systemen laufen, bietet sie Unternehmen einen bewährten Weg von Pilotprojekten hin zu skalierbarer, ROI-orientierter KI."

Everpure

„Unternehmens-KI ist auf Daten angewiesen, die für die KI-Nutzung bereit sind", sagte Kaycee Lai, Vice President, KI, Everpure. „Durch die Zusammenarbeit mit Supermicro bringen wir die Unternehmensdatenplattform von Everpure und unsere Data Stream-Software mit einer GPU-optimierten Infrastruktur zusammen, um eine integrierte KI-Datenplattform bereitzustellen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgt, die betriebliche Komplexität reduziert und Unternehmen dabei hilft, schneller vom Pilotprojekt zur Produktion überzugehen."

IBM

„Unternehmens-KI ist nur so leistungsfähig wie die dahinterstehende Infrastruktur, und IBM Storage Scale auf Supermicro Petascale Storage Servern bietet parallelen Datenzugriff mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, der Unternehmen bei der groß angelegten Bereitstellung der NVIDIA AI Data Platform unterstützt", sagte Sam Werner, GM Storage bei IBM. „IBM Storage Scale extrahiert automatisch semantische Bedeutungen aus unstrukturierten Unternehmensdaten, erkennt Änderungen in Echtzeit und hält die Daten innerhalb der NVIDIA AI Data Platform ohne kostspielige Datenduplizierung auf dem neuesten Stand. Gemeinsam mit Supermicro bieten wir Unternehmen eine vollständig integrierte Plattform, die bestehende Datenbestände in eine sichere, KI-fähige Intelligenzschicht verwandelt – um Fehlinterpretationen zu reduzieren, die Zeit bis zur Erkenntnis zu verkürzen und Inferenz auf Unternehmensniveau produktionsbereit zu machen."

Nutanix

„Die agentenbasierte KI-Lösung von Nutanix umfasst die Integration des Nutanix AHV-Hypervisors, der offenen Nutanix Kubernetes Platform, von Nutanix Unified Storage sowie neuer Technologien, zu denen auch das Nutanix AI Gateway gehören wird", sagte Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management, Nutanix. „Diese Lösung, die einem ähnlichen Bereitstellungsmodell wie die Nutanix NX-Plattform folgt, läuft auf einer Vielzahl spezialisierter Server, die von Supermicro entworfen und gebaut wurden, und integriert unterstützte NVIDIA-Softwarebibliotheken. Dies ermöglicht es Unternehmen, souveräne agentenbasierte KI-Initiativen bereitzustellen und zu sichern."

VAST-Daten

„Unsere Zusammenarbeit mit Supermicro erweitert weiterhin die Grenzen der produktionsreifen KI-Infrastruktur", sagte John Mao, Vice President, Global Technology Alliances, bei VAST Data. „Die CNode-X AI Data Platform, die auf dem VAST AI Operating System basiert, baut auf dem Erfolg groß angelegter EBox-Bereitstellungen auf und bietet die Leistung, Ausfallsicherheit und einfache Bedienbarkeit, die Unternehmen benötigen, um KI-Anwendungen der nächsten Generation zu betreiben und praktische Ergebnisse zu beschleunigen."

WEKA

„Unternehmen stehen unter dem Druck, KI schnell bereitzustellen, und das bedeutet, dass die Infrastruktur kein Hindernis sein darf", sagte Ajay Singh, Chief Product Officer bei WEKA. „Durch die Kombination von NeuralMesh™ von WEKA mit den fortschrittlichen GPU- und Rack-Scale-Systemen von Supermicro bieten wir Unternehmen eine Grundlage, die nicht nur die heutigen KI-Workloads unterstützt, sondern mit der Skalierung dieser Workloads immer leistungsfähiger wird. So können Unternehmen von Daten zu intelligenten Maßnahmen übergehen, ohne sich selbst um die Zusammenstellung der Infrastruktur kümmern zu müssen."

Diese Lösungen werden vom 16. bis 19. März am Supermicro-Stand Nr. 1113 auf der NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) vorgestellt.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort weiterhin tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Support-Diensten. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- sowie Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Abläufe für Skalierung und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte Luftkühlung, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933955/Supermicro_AI_Data_Platform_Solutions.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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