EQS-News: Teams Chinas und der USA führen intensive, offene und konstruktive Gespräche

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Teams Chinas und der USA führen intensive, offene und konstruktive Gespräche

16.03.2026 / 18:05 CET/CEST
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PARIS, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

Li Chenggang, Vertreter für internationale Handelsverhandlungen und stellvertretender Minister des chinesischen Handelsministeriums, hat am Montag erklärt, dass die Teams Chinas und der USA in den vergangenen anderthalb Tagen intensive, offene und konstruktive Gespräche geführt hätten.

https://german.cgtn.com/2026/03/15/ARTI1773566294253562

Durch diese Gespräche hätten beide Seiten bereits eine vorläufige Einigung zu einigen Themen erzielt. Im nächsten Schritt werde der Verhandlungsprozess fortgesetzt, so Li weiter.

Darüber hinaus sagte Li, China lehne die einseitige US-Untersuchung gemäß Abschnitt 301 ab. China sei besorgt darüber, dass die möglichen Ergebnisse dieser Untersuchungen die mühsam errichteten stabilen wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen China und den USA stören und untergraben könnten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934824/image1.jpg

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