EQS-News: Vossloh liefert Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China

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Vossloh liefert Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China



16.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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Vossloh liefert Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China

Technologie zur präventiven Instandhaltung etabliert

China setzt zur Pflege seines Bahnnetzes weiter auf das von Vossloh entwickelte Hochgeschwindigkeitsschleifen und hat einen neuen Schleifzug in Auftrag gegeben. Der Zug vom Typ HSG-2 (High Speed Grinding) wird in Hamburg gebaut und soll im Sommer 2027 geliefert werden.

Mit der Lieferung stärkt Vossloh seine Rolle im weltweit größten Hochgeschwindigkeitsnetz. Das Hochgeschwindigkeitsschleifen hat sich in China innerhalb eines Jahrzehnts zu einem festen Bestandteil der Instandhaltung entwickelt und wird bereits von zwölf der 18 regionalen Eisenbahnverwaltungen genutzt. Im vergangenen Jahr wurden so rund 42.000 Kilometer Bahnstrecke präventiv bearbeitet, darunter stark befahrene Abschnitte wie die Verbindung Peking–Shanghai.

Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst rund 50.000 Kilometer und soll bis 2035 auf über 70.000 Kilometer anwachsen. Der Netzausbau wird mit einer präventiven Instandhaltung verknüpft, die eine hohe Verfügbarkeit sowie langfristige Betriebssicherheit gewährleistet.

„China zeigt, wie wirkungsvoll präventive Instandhaltung im Hochgeschwindigkeitsverkehr ist“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Die vereinbarte Lieferung zum Kapazitätsaufbau bestätigt das große Vertrauen in unsere Technologie.“

Die Deutsche Bahn setzt das Hochgeschwindigkeitsschleifen in ihrem hochbelasteten Netz ein. Vossloh bearbeitet jährlich so rund 12.000 Kilometer Strecke. Hier wird die präventive Instandhaltung durch digitale Prüf- und Inspektionslösungen ergänzt, die eine Zustandserfassung der Infrastruktur und daran angepasste Wartungspläne ermöglichen.

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Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

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