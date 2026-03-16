EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 9. Zwischenmeldung

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EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 9. Zwischenmeldung

16.03.2026 / 13:38 CET/CEST
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Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art.2 Abs.2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien,
9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 13. März 2026 wurden durch die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) insgesamt 34.879 Namensaktien der Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Rückkaufsbeginn mit Bekanntmachung vom 12. Januar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 12. Januar 2026 mitgeteilt wurde.

Vom 9. März 2026 bis 13. März 2026 betrug die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum RückkauftagGesamtzahl der zurückgekauften AktienGewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Aggregiertes Volumen (in EUR)
09.03.20267.80315,956704124.510,16
10.03.20268.12316,429750133.458,86
11.03.20268.39816,384227137.594,74
12.03.2026.8.38216,477688138.115,98
13.03.20268.58416,314068140.039,96

Die Gesamtzahl der bislang durch die Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Januar 2026 bis einschließlich 13. März 2026 erworbenen Namensaktien beläuft sich auf 258.091 Namensaktien.

Der Erwerb eigener Aktien der Wüstenrot & Württembergische AG erfolgt durch eine von der Wüstenrot & Württembergische AG beauftragte Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie veröffentlicht.

Kornwestheim, den 16. März 2026

Wüstenrot & Württembergische AG

Der Vorstand

Kontakt:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wüstenrot & Württembergische AG
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70806 Kornwestheim
Deutschland
Telefon:07141 16-1
E-Mail:info@ww-ag.com
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ISIN:DE0008051004
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