Erneut ÖPNV-Warnstreiks in mehreren Bundesländern
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte./maa/DP/nas
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