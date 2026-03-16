EU-Außenbeauftragte will Hormus-Blockade mit Abkommen nach Ukraine-Vorbild lösen

Brüssel, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will die iranische Blockade der Straße von Hormus mit einer diplomatischen Vereinbarung nach dem Vorbild des Ukraine-Getreide-Abkommens beenden. Sie habe mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres darüber gesprochen, ob sich die Initiative ‌vom Schwarzen Meer auf die Golfregion übertragen lasse, sagte Kallas am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Ziel sei es, ⁠den Transport ⁠von Öl und Gas durch die für die weltweite Energieversorgung wichtige Straße von Hormus wieder zu ermöglichen.

Das Schwarzmeer-Abkommen hatte es der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges erlaubt, Agrargüter sicher zu exportieren. Kallas prüft nun, ob ein ähnlicher Mechanismus für die Straße von Hormus geschaffen ‌werden kann. Die Meerenge ist wegen des ‌seit mittlerweile mehr als zwei Wochen andauernden Krieges zwischen dem Iran und den USA und Israel faktisch gesperrt. Iranische Streitkräfte greifen dort Schiffe an, ⁠was ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abschneidet. Kallas warnte, die Blockade gefährde ‌nicht nur die Energieversorgung Asiens, ⁠sondern auch die Produktion von Düngemitteln. "Sollte es in diesem Jahr an Düngemitteln mangeln, wird es im nächsten Jahr zu Nahrungsmittelknappheit kommen", sagte sie.

Neben der diplomatischen Initiative nach dem Ukraine-Modell diskutieren die ‌Minister auch eine militärische Option. ⁠Dabei geht es um eine mögliche ⁠Ausweitung des Mandats des EU-Marine-Einsatzes "Aspides", die bislang Handelsschiffe im Roten Meer schützt. Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte sich hierzu jedoch skeptisch geäußert. Kallas räumte ein, dass die Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich sei. "Wenn die Mitgliedstaaten sagen, dass wir in dieser Sache nichts unternehmen, dann ist das natürlich ihre Entscheidung", sagte Kallas. Man müsse jedoch diskutieren, wie man helfen könne, die wichtige Wasserstraße offen zu halten.

(Bericht von ⁠Lili Bayer, Charlotte Van Campenhout und Andrew GrayBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)