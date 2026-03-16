Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.03.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Absa GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Babcock & WilcoxBericht Geschäftsjahr 2025
Cardinal EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Dollar TreeBericht Geschäftsjahr 2025
GDS (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
Hon Hai Precision Industry (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
HypoportBericht Geschäftsjahr 2025
MTN GROUPBericht Geschäftsjahr 2025
NATURAL GAS SERVICESBericht Geschäftsjahr 2025
Niu TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
STANDARD LIFEBericht Geschäftsjahr 2025
Tecan GroupBericht Geschäftsjahr 2025
ValnevaBericht Geschäftsjahr 2025
VNETBericht Geschäftsjahr 2025
W&T OffshoreBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Valneva
Hypoport
STANDARD LIFE
GDS (ADR)
Cardinal Energy
Niu Technologies
Babcock & Wilcox
W&T Offshore
Dollar Tree
MTN GROUP
Tecan Group
VNET
Hon Hai Precision Industry (ADR)
NATURAL GAS SERVICES
Absa Group

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