Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff vorerst ausgesetzt

16. ⁠Mrz (Reuters) - Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden. ‌Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden ⁠in ⁠Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. "Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks", teilte das Medienbüro ‌von Dubai auf X mit. ‌Die Fluggesellschaft Emirates bestätigte ebenfalls auf X die vorübergehende Aussetzung der Flüge ⁠von und nach Dubai. Seit dem ‌Ausbruch des amrikanisch-israelischen ⁠Krieges gegen den Iran am 28. Februar haben die arabischen Golfstaaten mehr als 2000 Raketen- und Drohnenangriffe ‌erlebt. Zu ⁠den Zielen gehörten diplomatische ⁠Vertretungen und Militärstützpunkte der USA, aber auch wichtige Ölinfrastruktur, Häfen, Flughäfen, Hotels sowie Wohn- und Bürogebäude.

(Bericht von Yomna Ehab und Menna Alaa El Din, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)