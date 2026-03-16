Holpriger Jahrgang 2026

Die Ausschläge haben beim DAX® zuletzt spürbar zugenommen. Dabei schwankten die deutschen Standardwerte zuletzt zwischen der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.164 Punkten) und dem Novembertief (22.943 Punkte). Das gibt uns die Gelegenheit, mal wieder die Vogelperspektive einzunehmen und auf die Entwicklung der deutschen „blue chips“ im bisherigen Jahresverlauf zu schauen. Dabei präsentieren wir die DAX®-Jahreskerze – allerdings in einer etwas anderen Darstellungsform. In den letzten Wochen hat sich die charttechnische Ausgangslage dabei spürbar eingetrübt. So notiert der DAX® deutlich unter dem Eröffnungskurs des Jahres von 24.499 Punkten. Gleiches gilt auch für die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage. Beide gleitende Durchschnitte haben wir in der nebenstehenden Grafik als horizontale Linien eingezeichnet. Letztlich sind das alles Merkmale, welche eher zur Vorsicht mahnen. Passend dazu stehen im bisherigen Jahresverlauf auf Einzeltitelebene 28 Verlierer noch 12 Gewinner gegenüber. Deshalb können Anlegerinnen und Anleger nicht mehr von einem intakten Basisaufwärtstrend ausgehen. In dieser Gemengelage gilt es, ein Abgleiten unter die Tiefs bei 22.943/22.928 Punkten unbedingt zu verhindern.

DAX® (Annually)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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