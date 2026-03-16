Innenstab als Taktgeber

Seit Ende 2021 bis November 2025 erlebte die Puma-Aktie einen dramatischen Kursverfall, in dessen Verlauf das Papier von 115 EUR auf nur noch 15 EUR zurückfiel. Auf dieser Basis kam es in den letzten Monaten zu einer Stabilisierung, was nicht zuletzt die jüngsten Quartalskerzen signalisieren. Schließlich stehen in dieser hohen Zeitebene drei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge zu Buche. Der laufende Gezeitenwandel wird durch den Monatschart bestätigt. Dort wurde der langfristige Abwärtstrend seit 2021 (akt. bei 19,57 EUR) zu den Akten gelegt (siehe Chart). Allerdings eher durch ein seitliches Herausdriften als durch einen dynamischen Abwärtstrendbruch. Dabei hat die Aktie zuletzt einen sog. Innenstab ausgebildet. D. h. die Schwankungsbreite vom Februar verblieb innerhalb des Pendants vom Januar („inside month“). Vor diesem Hintergrund würde ein Anstieg über das jüngste Monatshoch bei 24,92 EUR der laufenden Trendwende zusätzlichen Nachdruck verleihen, zumal der MACD gerade auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. Lohn der Mühen wäre dann – abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung – ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR.

PUMA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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