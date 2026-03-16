Insider: Iran fordert von Indien Freigabe von Tankern für freie Passage

- von Saurabh Sharma ⁠und Krishna N. Das

Neu-Delhi, 16. Mrz (Reuters) - Der Iran nutzt nach Angaben von Insidern die Blockade der Straße von Hormus als Hebel in Verhandlungen mit Indien. Die Regierung in Teheran fordert die Freigabe von drei im Februar festgesetzten Tankern als Gegenleistung für die sichere Passage indischer Schiffe durch die strategisch wichtige Meerenge, wie ‌die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr.

Der iranische Botschafter habe das Thema bei einem Treffen im indischen Außenministerium in Neu-Delhi zur Sprache gebracht. Neben der Freigabe ⁠der Schiffe verlange ⁠Teheran auch die Lieferung bestimmter Medikamente und medizinischer Ausrüstung, sagte ein iranischer Behördenvertreter. Die indischen Behörden hatten die drei mit dem Iran in Verbindung stehenden Tanker im Februar in der Nähe ihrer Gewässer beschlagnahmt. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Identität verschleiert und illegale Umladungen auf hoher See vorgenommen zu haben.

Hintergrund der Verhandlungen ist der Krieg der USA und Israels gegen den Iran, der den Schiffsverkehr in der ‌Golfregion fast zum Erliegen gebracht hat. Für Indien ist die ‌Route lebenswichtig: Etwa 90 Prozent der indischen Flüssiggasimporte (LPG) stammen aus der Region. Zuletzt hatte der Iran zwei indischen LPG-Tankern die Durchfahrt gestattet. Eines der Schiffe kehrte am Montag nach Westindien zurück. Ein Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir ⁠Jaiswal, bestritt jedoch einen direkten Austausch ("Quid pro quo"). Die jüngsten Bewegungen spiegelten vielmehr die "Geschichte des Engagements und ‌des Umgangs miteinander" wider, sagte er.

"DARAN IST NICHTS ILLEGALES"

Die ⁠Situation für die indische Handelsmarine ist prekär. Seit Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar hat Teheran mit Attacken auf die Schifffahrt reagiert. Dabei wurden bereits drei indische Seeleute getötet, einer wird vermisst. Nach Regierungsangaben befinden sich noch mindestens 22 ‌Schiffe unter indischer Flagge und mehr als 600 indische ⁠Seeleute im Golf. Sechs dieser Schiffe haben ⁠LPG geladen, auf das Indien zur Linderung von Engpässen dringend wartet.

Bei den festgesetzten Schiffen handelt es sich um die "Asphalt Star", die "Al Jafzia" und die "Stellar Ruby". Sie liegen derzeit vor Mumbai vor Anker. Die "Stellar Ruby" fährt unter iranischer Flagge, die anderen beiden unter den Flaggen von Nicaragua und Mali. Die indische Küstenwache wirft der "Asphalt Star" den Schmuggel von Schweröl und Bitumen vor.

Jugwinder Singh Brar, der sich als Berater in der Angelegenheit bezeichnet und den die USA beschuldigen, eine Flotte für iranische Öltransporte zu betreiben, wies die Vorwürfe zurück. "Wir haben Bitumen transportiert, und daran ist nichts Illegales", sagte ⁠er Reuters. Seine Schiffe lägen seit 40 Tagen fest, was zu Verlusten führe. Von Verhandlungen wisse er nichts.

(Mitarbeit Hritam Mukherjee und Parisa HafeziBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)