IRW-News: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining bestätigt starke polymetallische Ergebnisse im Antimonkonzessionsgebiet Quarry in British Columbia (Kanada)

IRW-PRESS: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining bestätigt starke polymetallische Ergebnisse im Antimonkonzessionsgebiet Quarry in British Columbia (Kanada)

16. März 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, eine Übersicht über die Analyseergebnisse des Feldprogramms 2025 auf seinem Antimonkonzessionsgebiet Quarry (Quarry, das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Omineca Mining District in British Columbia bereitzustellen (siehe Abbildung 1). Maxus hatte die Firma Palliser Exploration Ltd. (Palliser) mit der Durchführung eines Felderkundungsprogramms auf dem Projekt im Herbst 2025 beauftragt. Die ersten Ergebnisse des Explorations- und Probenahmeprogramms 2025 auf dem Projekt (das Programm) sind im Folgenden zusammengefasst (siehe Abbildung 1).

Highlights des Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Quarry

- Ausgeprägte polymetallische Signaturen: Das Programm bestätigt die polymetallische Beschaffenheit des Projekts, die im Zuge früherer Explorationsprogramme charakterisiert wurde; mehrere Ausbiss- und Stichproben lieferten bedeutende Werte von Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb) mit Antimonvergesellschaftung (Sb).

- Beste Analyseergebnisse der Gesteinsproben:

o 234 g/t Ag, 110 ppm Sb, 0,46 % Zn, 4,67 % Pb in Probe G019834

o 121 g/t Ag, 67 ppm Sb, 0,74 % Zn, 2,35 % Pb in Probe G019827

o 52,1 g/t Ag, 68 ppm Sb, 9,62 % Zn, 0,75 % Pb in Probe G019831

o 11,1 g/t Ag, 2,83 % Zn, 0,36 % Pb in Probe G019828

o 10,5 g/t Ag, 4,39 % Zn, 2,38 % Pb in Probe G019854

o 9,4 g/t Ag, 4,86% Zn, 0,597 % Pb in Probe G019833

o 7,1 g/t Ag, 2,39% Zn, 0,26 % Pb in Probe G019853

- Kosteneffiziente Weiterentwicklung: Nach der Zusammenstellung der historischen Bohrdaten integriert das Unternehmen die Ergebnisse des Programms 2025 in ein zentralisiertes geologisches 3D-Modell, um die Auswertung der unterirdischen Geologie und Mineralisierung zu unterstützen.

- Strategischer Standort: Das Projekt liegt rund achtundzwanzig (28) km nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia) innerhalb günstiger Karbonat- und Dolomitbrekzien als Wirtsgestein, die höffig für eine polymetallische Mineralisierung sind.

Historische Highlights aus dem Projekt Quarry

- Historische Proben aus den 1990er-Jahren lieferten Analyseergebnisse von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb1

- Historische Stichproben aus dem Jahr 1954 lieferten Durchschnittswerte von 83,5 % Pb und 1.576 g/t Ag1

- Historische Silber-, Blei- und Zinkschätzungen der Bullseye Zone (nicht konform gemäß NI 43-101):

o 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn, 36,3 g/t Ag (durch Bohrungen angedeutet)2

o 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn, 36,3 g/t Ag (ursprüngliche Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen)2

o Historische Blockschätzung, Parameter unbekannt

o Siehe Abschnitt unten (Anmerkungen zur Zuverlässigkeit von historischen Schätzungen)

Diese Ergebnisse untermauern das ausgeprägte polymetallische Potenzial bei Quarry und heben das Vorkommen eines strukturell kontrollierten Ag-Pb-Zn±Sb-Systems auf dem Konzessionsgebiet hervor, so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining Inc. Die in mehreren Proben ermittelten Gehalte legen zusammen mit dem Umfang des mineralisierten Korridors, der anhand historischer und aktueller Arbeiten identifiziert wurde, nahe, dass das System ein bedeutendes Explorationspotenzial bietet.

Quarry ist unserer Einschätzung nach ein weiterer wichtiger Bestandteil von Maxus wachsendem Portfolio von Projekten mit kritischen und strategischen Metallvorkommen in British Columbia, so Walters weiter. Unser technisches Team wird den Ausbau des Projekts durch eingehende Modellierungen und die Datenintegration fortsetzen, was zur Erarbeitung von Bohrplänen und Studien zu Abständen führen sollte, die darauf ausgelegt sind, diese bekannten mineralisierten Trends, insbesondere in der Bullseye Zone, zu erweitern.

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Abbildung 1: Das Antimonkonzessionsgebiet Quarry mit den historischen Vorkommen, historischen Analyseergebnissen und den Highlights des Programms 2025.

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit historischer Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17 vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde. Die Schätzung ist historischer Natur und erfolgte nicht nach den Parametern oder Kategorien, die von den aktuellen Definitionsstandards des CIM gefordert werden. Es gibt keine direkt vergleichbaren CIM-Kategorien, die auf diese Schätzung angewendet werden können, und nach Kenntnis des qualifizierten Sachverständigen (QP) liegen für das Konzessionsgebiet keine nach modernen Standards durchgeführten Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen vor. Ein QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven einstufen zu können, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sind, um die historische Schätzung aufzuwerten und zu bestätigen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs- bzw. Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der spezifischen Dichte in jedem Gebiet, moderne analytische QA/QC-Maßnahmen mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines 3D-Geologie- bzw. Gehaltsmodells und die Überprüfung durch eine QP gemäß den CIM-Standards.

Explorationsprogramm 2025 bei Quarry

Vor der Mobilisierung hat das Expertenteam des Unternehmens historische Bewertungsberichte, die das Konzessionsgebiet betreffen, geprüft und die Ergebnisse in einer zentralen GIS-Datenbank zusammengeführt. Die entsprechenden Arbeiten haben eine vorteilhafte Geologie sowie potenzielle Mineralisierungsziele bei Quarry aufgezeigt und auf dem Konzessionsgelände mehrere Explorationsziele umrissen (siehe Abbildung 1).1,2 Im Anschluss an die Desktop-Datenerfassung leitete das Unternehmen ein Felderkundungsprogramm ein, um die ermittelten Zielgebiete zu bewerten.

Anhand der Analyseergebnisse aus dem Programm 2025 konnten zwei lokalisierte und gut ausgebildete polymetallische Mineralisierungstrends definiert werden, die, wie zuvor auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurde, von Silber, Blei und Zink dominiert werden.1, 2, 3 Sieben (7) der sechsunddreißig (36) Proben wiesen eine ausgeprägte Anreicherung mit mehreren Elementen auf, die sich klar vom größeren Datensatz abhebt. Tabelle 1 unten enthält eine Auflistung der Ergebnisse aller während des Programms entnommenen Proben.

Die historischen und aktuellen Datensätze stützen zusammengenommen die Interpretation eines strukturell kontrollierten polymetallischen Erzgangsystems, das sich durch eine Ag-Pb-Zn-Mineralisierung mit einem Sb-reichen Sulfosalz- oder Sb-Sulfid-Anteil aufgrund der Vergesellschaftung mit Ag und S auszeichnet (siehe Tabelle 1).4

Südlich des Beveley Showing wurde ein von Ostnordosten nach Westsüdwesten streichender mineralisierter Korridor definiert (siehe Abbildung 1), was mit den Feldbeobachtungen einer sich nach Südwesten erstreckenden mineralisierten Scherzone übereinstimmt, die auf rund 250 m freiliegt, bevor sie von Felsschutt verdeckt wird. Der Mineralisierungstrend setzt sich über mehr als drei (3) km nach Südwesten in Richtung des Standorts historischer Proben mit erhöhten Werten von Ag, Au, Cu, Pb, Zn und Sb fort (siehe Abbildung 1).

Zwei Proben, G019853 und G019854, die im nordöstlichen Bereich des Projekts entnommen wurden, lieferten erhöhte Blei- und Zinkwerte von bis zu 2,38 % Pb und 4,39 % Zn (siehe Tabelle 1, Abbildung 1). Bei diesen Proben handelte es sich um Sandstein-Floatproben (Lesesteine) mit gewöhnlicher Quarz-Bleiglanz-Gangbildung, die entlang eines exponierten Grats gesammelt wurden.

Insgesamt stützen die geochemischen Ergebnisse die Interpretation, dass es sich hierbei um strukturell kontrollierte Ag-Pb-Zn±Sb-Erzgangsysteme mit scharfen geochemischen Kontrasten handelt, was auf eine starke strukturelle Konzentration von Metallen hindeutet. Diese Eigenschaften legen nahe, dass im Zuge zukünftiger Explorationsarbeiten vorrangig eingehende strukturelle Kartierungen und gezielte Probenahmen entlang bekannter Strukturtrends, insbesondere der in Ost-West-Richtung verlaufenden 450 m langen Scherzone im südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets und des in Südwest-Nordwest-Richtung verlaufenden Strukturtrends im Nordosten, absolviert werden sollten (siehe Abbildung 1).

Tabelle 1: Analyseergebnisse des Programms 2025 bei Quarry**

Probe-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Au g/t Ag g/t Cu g/t Mo g/t Pb g/t S % Sb g/t Zn g/t

G019807 368339 6224141 894 0,002 0,5 3,2 0,6 7 0,01 5 36,5

G019808 370660 6224014 1009 0,002 0,5 11,4 0,5 21 <0,01 2 23,2

G019809 370557 6223922 1010 0,003 0,5 1,4 1,8 19 0,05 2 253

G019814 371462 6223803 941 0,003 0,5 0,5 0,5 11 0,01 3 40,3

G019815 371418 6223810 953 0,003 0,5 35,4 0,5 4 0,03 2 36,8

G019816 371388 6223794 947 0,003 0,5 20 1 63 0,14 2 117

G019817 371262 6223776 945 0,005 0,5 1,1 0,6 5 <0,01 2 35,8

G019819 371058 6223775 975 0,004 0,5 0,8 0,8 6 0,30 3 28,7

G019822 371034 6223837 998 0,006 0,5 14 18,5 56 0,04 10 29,7

G019824 372166 6224046 928 0,003 0,5 4,2 0,8 2 <0,01 1 4,2

G019825 372167 6224109 959 0,003 0,5 7,3 2,1 26 0,05 3 580

G019826 372202 6224194 1018 0,003 0,5 6,7 0,7 39 0,04 2 37

G019827 372199 6224195 999 0,004 121 6,5 0,7 23.500 0,40 67 7390

G019828 372145 6224193 999 0,005 11,1 22,6 0,8 3570 0,63 10 28.300

G019829 372104 6224169 1017 0,004 0,5 1 0,5 45 0,05 <1 428

G019831 372062 6224164 1024 0,01 52,1 370 0,7 7510 1,47 68 96.200

G019832 371916 6224149 1034 0,019 0,5 16,5 5,3 30 0,64 1 335

G019833 371866 6224154 1046 0,008 9,4 10,2 0,7 5970 0,64 2 48.600

G019834 371794 6224136 1047 0,014 234 25,1 0,5 46.700 3,65 110 4640

G019835 371666 6224156 1075 0,003 1,7 3 0,9 850 0,04 2 169

G019836 371354 6224114 1136 0,004 0,5 0,7 1,2 295 0,02 1 50,2

G019837 371300 6224107 1132 0,005 0,5 3,2 1,5 39 0,01 2 57,9

G019838 371292 6224068 1116 0,004 0,5 1 0,7 35 0,01 <1 44

G019839 371396 6224070 1102 0,004 0,5 15,9 0,5 51 1,06 2 379

G019853 372179 6225633 1527 0,004 7,1 13,7 0,5 2600 0,31 4 23.900

G019854 372215 6225639 1527 0,004 10,5 51,1 0,5 23.800 0,61 15 43.900

G019867 369651 6226126 1663 0,002 0,7 9 0,5 8 <0,01 5 23

G019868 369672 6226100 1651 0,004 0,5 3,2 0,5 10 0,02 3 20,9

G019869 369669 6226018 1654 0,008 0,5 1,3 0,5 4 0,02 3 7

G019871 369744 6225877 1651 0,002 0,5 0,5 0,5 3 <0,01 2 2,8

G019872 369755 6225749 1644 0,004 0,5 0,5 1,8 140 0,02 3 16,9

G019873 369755 6225749 1644 0,002 0,5 1,1 0,7 4 0,01 1 4,8

G019874 369783 6225574 1658 0,002 0,5 6,7 0,7 26 <0,01 7 11,9

G019875 369776 6225547 1659 0,002 0,5 <0,5 1,1 6 0,01 3 6,1

G019876 369765 6225435 1650 0,003 0,5 0,8 <0,5 4 <0,01 1 6,3

G019877 369769 6225357 1648 0,004 0,5 0,6 <0,5 397 0,03 3 13,8

**Alle Werte stammen aus Stichproben, die naturgemäß nicht repräsentativ für die gesamten Metallgehalte der mineralisierten Gebiete sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in der Tabelle oben angegebenen Analysewerte zu verlassen. Die oben angeführten sechsunddreißig (36) Proben sind Teil einer Reihe von Proben, die im Rahmen des Programms 2025 entnommen und analysiert wurden.

Probenaufbereitungs- und Analyseverfahren

Die Gesteinsproben wurden vom Feldteam von Palliser entnommen, wobei die Probenstandorte (Koordinaten nach NAD83 UTM Zone 10), Beschreibungen und visuellen Merkmale im Feld verzeichnet wurden. Überdies wurden Fotos aufgenommen. Jede Probe erhielt eine einzigartige Probennummer und wurde zusammen mit einem entsprechenden Probenetikett in einen gekennzeichneten Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden während des Programms sicher aufbewahrt und schließlich von Mitarbeitern von Palliser zur Probenaufbereitung und geochemischen Analyse direkt an die Einrichtung von AGAT Laboratories in Calgary (Alberta) transportiert. AGAT Laboratories ist nach ISO 9001:2015 und ISO/IEC 17025 für bestimmte Analyseverfahren akkreditiert.

Es wurden die folgenden Probenaufbereitungs-, Analyse- und Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollmethoden befolgt:

- Trocknung von < 5 kg, Zerkleinerung von 75 % auf eine Siebgröße von 2 mm, Abspaltung von 250 g (Methodencode 200-075)

- Pulverisierung von 85 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometern (Methodencode 200-087)

- Analyse der Metalle durch 4-Säurenaufschluss und induktiv gekoppelter Plasma-/optischer Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (201-070)

- Goldanalyse (Au) durch Brandprobe (202-551)

- Bei einem Goldgehalt von > 10 g/t wurde ein gravimetrisches Analyseverfahren (202-564) durchgeführt.

- Bei Metallgehalten über der oberen Nachweisgrenze wurde ein 4-Säurenaufschluss-, ICP-OES- oder ICP-Massenspektrometrie-(MS)-Verfahren durchgeführt.

- Alle 10 Proben wurde ein zertifiziertes Referenzmaterial- oder eine Leerprobe in die Charge eingefügt.

Mindestens zwei (2) Mitarbeiter von Maxus erhielten jeweils alle Analysezertifikate von AGAT Laboratories.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene historische Schätzung fällt unter die Definition einer historischen Schätzung gemäß Vorschrift NI 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 (Einführung von NI 43-101) erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet vor.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Geological Survey of Canada Memoir - MINFILE No094C 104 EMPR OF *1992-11; 1993-2 Open File 1992-11, Karte Nummer 10 BCGS

2 Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17, erstellt von Keith C. Fahrni, P.Eng., datiert mit 14. Juli 1978

3 Maxus Mining Corp. (2025). Maxus Mining highlights historical polymetallic results at the Quarry Project in British Columbia, Canada [Pressemitteilung]. https://maxusmining.com/maxus-mining-highlights-historical-polymetallic-results-at-the-quarry-project-in-british-columbia-canada/

4 Britannica Editors. "sulfosalt." Encyclopedia Britannica, 21. August 2018. https://www.britannica.com/science/sulfosalt

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft; die Ergebnisse des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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