IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. ernennt die DGWA zum europäischen Finanzmarkt- und Unternehmensberater

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. ernennt die DGWA zum europäischen Finanzmarkt- und Unternehmensberater

Vancouver, British Columbia, 16. März 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die DGWA GmbH (DGWA), eine in Frankfurt ansässige Finanzmarkt- und Unternehmensberatungsfirma, als europäischen Berater für Regierungsbeziehungen und Kapitalmärkte ernannt hat (die DGWA-Vereinbarung).

Die DGWA wird das Unternehmen bei der strategischen Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden sowie Branchenakteuren unterstützen, während Neotech seine Entwicklungsstrategie im Bereich kritischer Mineralien vorantreibt und seine Beziehungen innerhalb der globalen Lieferkette für Seltene Erden weiter stärkt.

Reagan Glazier, CEO von Neotech, erklärte dazu: Die Nachfrage nach Seltenerdelementen steigt in den Bereichen fortschrittliche Technologien, saubere Energiesysteme und Verteidigungsanwendungen weiter an, wodurch der Aufbau sicherer und zuverlässiger Lieferketten in verbündeten Ländern zunehmend an Bedeutung gewinnt. Europa und insbesondere Deutschland haben eine führende Rolle dabei übernommen, die strategische Bedeutung kritischer Mineralien anzuerkennen. Durch die Partnerschaft mit der DGWA stärken wir unsere Fähigkeit, mit Branchenführern und staatlichen Akteuren in der gesamten Region zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig sehen wir starke Unterstützung seitens der kanadischen Regierungen für den Ausbau der heimischen Versorgung mit kritischen Mineralien. Zusammen sorgen die wachsende internationale Nachfrage und die zunehmende staatliche Unterstützung dafür, dass Neotech eine wichtige Rolle dabei spielen kann, eine sichere nordamerikanische Versorgung mit Seltenerdelementen aufzubauen.

Stefan Müller, CEO der DGWA, fügte hinzu: Neotech ist in einer einzigartigen Position, um die kürzlich unterzeichnete deutsch-kanadische Absichtserklärung zu unterstützen, da das Unternehmen eine sichere Quelle für schwere und leichte Seltenerdelemente bietet, die direkt auf das Ziel Deutschlands abzielt, seine industriellen Lieferketten von der chinesischen Dominanz zu entkoppeln. Das Niedertemperatur-Laugungsverfahren von Neotech mit geringem Reagenzienverbrauch reduziert sowohl den CO-Fußabdruck als auch die Betriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Seltenerdverarbeitung erheblich. Mit einer strategischen Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und einem Standort nur 20 Kilometer von der bestehenden Wasserkraft- und Schieneninfrastruktur Ontarios entfernt ist Neotech ein führender Kandidat für die gemeinsamen öffentlich-privaten Finanzierungsmechanismen, die darauf abzielen, die europäische Energiewende zu beschleunigen.

Die DGWA wird folgende Dienstleistungen erbringen:

- Organisation von Besichtigungen des Projektstandorts mit wichtigen Investoren und Interessengruppen

- Organisation europäischer Roadshows mit Privatanlegern, Brokern, Family Offices und institutionellen Anlegern

- Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln zur Erlangung einer nicht verwässernden Finanzierung

- Vorstellung des Unternehmens bei europäischen Newsletter-Autoren

- Vorstellung des Unternehmens bei wichtigen deutschen und europäischen Unternehmen der Verteidigungsbranche

- Organisation der Teilnahme und Vertretung bei Rohstoffkonferenzen der Europäischen Union

- Übersetzung wichtiger Präsentationsunterlagen für europäische Investoren, Verwaltung von Social-Media-Accounts

- Verwaltung der Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen im Auftrag des Unternehmens

- Positionierung des Unternehmens in der deutschsprachigen Medienlandschaft und Unterstützung des Unternehmens bei der Präsentation vor deutschsprachigen Privatanlegern und institutionellen Investoren, potenziellen Abnahmepartnern und Regierungsvertretern.

Über die DGWA GmbH

Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist eine europäische Investment Banking- und Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs weltweit eine 30-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und Seltene Metalle, darunter das Hecla-Kilmer-Seltene-Erden-Projekt mit Apatit als Wirtsgestein, das sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformation

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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