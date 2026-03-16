IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt rekordhochgradige Ergebnisse in Shallow Apollo: 17,3 Meter mit 15,3 g/t Gold und 3,2 % Antimon

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt rekordhochgradige Ergebnisse in Shallow Apollo: 17,3 Meter mit 15,3 g/t Gold und 3,2 % Antimon

16. MÄRZ 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6). Zu den besten Ergebnissen gehörte ein Abschnitt von 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m in der Bohrung SDDSC200.

Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Rekordgehalt in Shallow Apollo - Der hochgradigste zusammengesetzte Abschnitt wurde in den oberen 220 vertikalen Metern von Apollo verzeichnet: 17,3 m mit 22,9 g/t Goldäquivalent, einschließlich 6,3 m mit 32,3 g/t Gold und 7,0 % Antimon.

2. Apollo liefert in alle Richtungen - Vier Bohrlöcher, die sowohl von Ost nach West als auch von West nach Ost gebohrt wurden, trafen alle auf Mineralisierung. Das System ist durchgehend, konsistent und reagiert im oberen Bereich von Apollo vorhersehbar auf die Bohrkrone.

3. Der Antimongehalt ist in Oberflächennähe sehr hoch - Mehrere Abschnitte in diesen Bohrlöchern wiesen über 20 % Antimon auf, was mit dem Zonierungsmodell übereinstimmt, das die höchsten Antimongehalte in den oberen 700 m des Systems vorhersagt. Angesichts der aktuellen Antimonpreise und der weltweiten Versorgungsengpässe ist dies von strategischer Bedeutung.

4. Neue Adernsysteme tauchen auf - SDDSC200 identifizierte ein bisher unbekanntes Adernsystem, was daran erinnert, dass sich das System mit jedem gebohrten Loch weiter ausdehnt. Wir füllen keine bekannte Lücke - wir entdecken immer noch neue Teile davon.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese vier Bohrlöcher leisten einen wichtigen Beitrag - sie zeigen, dass das obere Apollo-System, innerhalb von 220 vertikalen Metern unter der Oberfläche, in der Lage ist, extrem hohe Gold-Antimon-Gehalte über große Mächtigkeiten hinweg zu beherbergen. Die 17,3 m mit 22,9 g/t Goldäquivalent in SDDSC200 sind der beste Composite-Wert, den wir je im oberen Teil von Apollo verzeichnet haben, und befinden sich in einem Gebiet, in dem wir zuvor noch nicht gebohrt hatten. Das ist keine Infill-Bohrung - das ist eine Entdeckung.

Was uns an dieser Ergebnisreihe besonders beeindruckt, ist die Konsistenz. Vier Bohrlöcher, die in wechselnden Richtungen im oberen Teil von Apollo gebohrt wurden, trafen alle auf Mineralisierung. Die Adernsysteme sind durchgehend, sie sind vorhersehbar, und die hochgradigen Bohrkerne tauchen immer wieder genau dort auf, wo die Geologie es erwartet. SDDSC200 durchschnitt zudem ein Adernsystem, das wir zuvor noch nicht gesehen hatten, was uns daran erinnert, dass sich Apollo durch weitere Bohrungen noch immer ausdehnt.

Die Antimon-Ergebnisse hier sind ebenso überzeugend. Mehrere Abschnitte wiesen einen Antimon-Gehalt von über 20 % auf - sehr hohe Konzentrationen, die den epizonalen Charakter von Sunday Creek und die natürliche Anreicherung von Antimon in den oberen Teilen des Systems widerspiegeln. In einer Zeit, in der die westliche Welt ihre Antimon-Lieferkette dringend neu bewertet, sind diese Gehalte von Bedeutung.Mit 46 Bohrlöchern, deren Ergebnisse noch ausstehen, und zehn Bohrgeräten im Einsatz ist der Nachrichtenfluss aus Sunday Creek nach wie vor so stark wie eh und je.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

Vier Diamantbohrlöcher (SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199, SDDSC200) wurden im oberen Teil des Apollo-Prospekts fertiggestellt, wobei sowohl Infill-Positionen innerhalb bekannter Aderzüge als auch Lücken innerhalb von 220 Höhenmetern unter der Oberfläche untersucht wurden, die zuvor noch nie bebohrt worden waren. Die Bohrungen wurden abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung durchgeführt, um die Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf etwa 60 % bis 80 % der gemeldeten Bohrlochmächtigkeiten geschätzt.

SDDSC195 (West-Ost, Bohrlochtiefe insgesamt 152 m): Fünf Adernsysteme durchschnitten, neuer hochgradiger Kern im Adernsystem A50 identifiziert:

- 4,0 m mit 4,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 128,6 m

o einschließlich 0,4 m mit 31,4 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 129,6 m

- 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m

o einschließlich 1,3 m mit 21,3 g/t AuEq (16,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 139,3 m

o einschließlich 0,3 m mit 35,7 g/t AuEq (35,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 144,0 m

o einschließlich 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m

SDDSC198 (Ost-West-Richtung, Bohrlochtiefe insgesamt 274 m): Drei Adersätze durchschnitten, die bekannte obere Apollo-Strukturen ausfüllen:

- 4,7 m mit 2,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 172,6 m

- 2,6 m mit 10,1 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 206,1 m

o darunter 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m

SDDSC199 (von West nach Ost, Bohrlochtiefe insgesamt 503 m): Acht Adernsysteme durchschnitten, hochgradiger Kern im Adernsystem A30 abgegrenzt, mit Fokus auf eine Lücke 24 vertikale Meter unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC164:

- 17,9 m mit 8,3 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 210,4 m

o einschließlich 4,4 m mit 30,8 g/t AuEq (18,2 g/t Au, 5,3 % Sb) ab 213,2 m

- 4,4 m mit 3,4 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 240,6 m

o einschließlich 0,2 m mit 67,9 g/t AuEq (60,8 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 242,9 m

- 4,4 m mit 3,1 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 248,1 m

- 3,6 m mit 12,8 g/t AuEq (7,1 g/t Au, 2,4 % Sb) ab 258,6 m

o einschließlich 2,0 m mit 21,6 g/t AuEq (11,8 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 260,3 m

- 0,1 m mit 88,7 g/t AuEq (78,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 267,5 m

- Einzelne Untersuchungsergebnisse mit mehr als 20 % Antimon:

o 0,52 m mit 34,8 g/t Au, 29,8 % Sb ab 214,5 m

o 0,26 m mit 19,3 g/t Au, 21,4 % Sb ab 261,8 m

- Diese erhöhten Antimongehalte stehen im Einklang mit dem epizonalen Zonierungsmodell, das eine Antimonanreicherung in den oberen 700 m des Systems vorhersagt

SDDSC200 (von West nach Ost, Gesamttiefe 321 m): Es wurden vier Adernsysteme durchschnitten, darunter eine bisher nicht erkannte Struktur, sowie mehrere hochgradige Bohrkerne im Adernsystem A30, das 40 vertikale Meter unterhalb des A30-Bohrkerns von SDDSC199 liegt:

- 6,6 m mit 6,3 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 228,0 m

o darunter 0,9 m mit 31,3 g/t AuEq (29,5 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 233,7 m

- 4,3 m mit 5,2 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 244,6 m

o einschließlich 0,2 m mit 105,0 g/t AuEq (61,0 g/t Au, 18,4 % Sb) ab 248,2 m

- 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m: der bislang hochgradigste zusammengesetzte Abschnitt, der in den oberen 220 vertikalen Metern von Apollo verzeichnet wurde

o einschließlich 0,6 m mit 30,6 g/t AuEq (30,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 251,1 m

o einschließlich 6,3 m mit 48,9 g/t AuEq (32,3 g/t Au, 7,0 % Sb) ab 256,9 m

o darunter 0,3 m mit 64,5 g/t AuEq (54,7 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 264,5 m

o einschließlich 0,6 m mit 48,0 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 11,2 % Sb) ab 267,1 m

- Einzelne außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse:

o 0,91 m mit 131 g/t Au, 8,45 % Sb ab 257,5 m

o 0,40 m mit 33,0 g/t Au, 28,1 % Sb ab 259,5 m

Gesamtwerte des Projekts bis heute

- Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 247 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 114.806 m gemeldet

- 81 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Cutoff-Wertes von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

- 101 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

- 46 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen, darunter 10 aktive Bohrungen, wobei neun Bohrgeräte im Einsatz sind und eines für die regionale Exploration vorgesehen ist

- 200.000 m Bohrprogramm, das bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt wird

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die auf das obere Apollo-Prospekt abzielen und abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren. Das Programm hatte zwei klare Ziele:

- die Untersuchung bisher unerschlossener Lücken innerhalb von 220 Höhenmetern über der Oberfläche (SDDSC199 und SDDSC200); und

- die Grenzen bekannter Adersätze innerhalb des oberen Apollo-Systems zu vervollständigen (SDDSC195 und SDDSC198).

Alle vier Bohrlöcher lieferten hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungen und belegten damit die Kontinuität und Vorhersagbarkeit des oberen Apollo-Systems. Wichtig ist, dass beide Lückenuntersuchungsbohrungen neue hochgradige Abschnitte innerhalb des A30-Adernsystems identifizierten, wobei SDDSC200 - das weitere 40 vertikale Meter unterhalb von SDDSC199 abte - den hochgradigsten zusammengesetzten Abschnitt lieferte, der jemals innerhalb der oberen 220 vertikalen Meter von Apollo verzeichnet wurde. SDDSC200 durchschnitten zudem ein bisher nicht erkanntes Adernsystem, was bestätigt, dass sich das System mit jeder weiteren Bohrung weiter ausdehnt.

Der erhöhte Antimongehalt, der in mehreren Abschnitten sowohl in SDDSC199 als auch in SDDSC200 beobachtet wurde - wobei mehrere Einzelanalysen 20 % Sb überstiegen -, steht im Einklang mit dem für epizonale Systeme charakteristischen Zonierungsmuster, bei dem die Antimonanreicherung in den oberen 700 m der mineralisierten Säule am stärksten ist. Dieses Muster wurde nun wiederholt im gesamten Apollo-Gebiet bestätigt und untermauert das interpretierte epizonale Modell für Sunday Creek.

Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass das obere Apollo-System bereits in oberflächennahen Bereichen sehr hohe Gold-Antimon-Gehalte aufweist, dass die Aderarchitektur über eine Reihe von Bohrrichtungen hinweg räumlich kohärent ist und dass durch weitere Infill- und Step-out-Bohrungen weiterhin ein erhebliches Entdeckungspotenzial besteht.

SDDSC195

SDDSC195 wurde von West nach Ost gebohrt und durchteufte fünf Adernsysteme; dabei wurde ein neuer HG-Kern innerhalb des A50-Adernsystems identifiziert. Die A50-Aderngruppe und der HG-Kern ergaben eine breite mineralisierte Zone von 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m, einschließlich 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m.

Ausgewählte Highlights umfassen:

- 4,0 m mit 4,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 128,6 m, einschließlich;

o 0,4 m mit 31,4 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 129,6 m

- 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m, einschließlich;

o 1,3 m mit 21,3 g/t AuEq (16,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 139,3 m

o 0,3 m mit 35,7 g/t AuEq (35,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 144,0 m

o 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m

SDDSC198

SDDSC198 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf die Verdichtung bekannter Adernsysteme im oberen Bereich des Apollo-Systems ab. Es wurden drei Adernsysteme durchschnitten, wobei ein einzelner Goldwert von über 100 g/t Au erzielt wurde; 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m.

Ausgewählte Highlights umfassen:

- 4,7 m mit 2,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 172,6 m

- 2,6 m mit 10,1 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 206,1 m, einschließlich;

o 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m

SDDSC199

SDDSC199 wurde von West nach Ost gebohrt und zielte auf eine Lücke in der Bohrung ab, die sich etwa 24 vertikale Meter unterhalb des HG-Kerns befand, der in der zuvor gemeldeten Bohrung SDDSC164 (1,9 m mit 16,5 g/t AuEq (14,4 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 198,0 m) gemeldet wurde. Es wurden acht Adernsysteme identifiziert, und innerhalb des Adernsystems A30 wurde ein HG-Kern abgegrenzt (Abbildung 4).

Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon:

- 29,80 % Sb & 34,8 g/t Au auf 0,52 m ab 214,5 m

- 21,40 % Sb und 19,3 g/t Au auf 0,26 m ab 261,8 m.

Der in diesen Abschnitten beobachtete erhöhte Antimongehalt stimmt mit dem im oberen Teil des Apollo-Systems identifizierten Zonierungsmuster überein und stützt das interpretierte epizonale Modell eines erhöhten Antimongehalts in den oberen 700 m des Systems.

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

- 17,9 m mit 8,3 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 210,4 m (A30-Adernsystem), einschließlich:

o 4,4 m mit 30,8 g/t AuEq (18,2 g/t Au, 5,3 % Sb) ab 213,2 m (A30-HG-Kern)

- 4,4 m mit 3,4 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 240,6 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 67,9 g/t AuEq (60,8 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 242,9 m

- 4,4 m mit 3,1 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 248,1 m

- 3,6 m mit 12,8 g/t AuEq (7,1 g/t Au, 2,4 % Sb) ab 258,6 m, einschließlich:

o 2,0 m mit 21,6 g/t AuEq (11,8 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 260,3 m

- 0,1 m mit 88,7 g/t AuEq (78,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 267,5 m

SDDSC200

SDDSC200 wurde von West nach Ost gebohrt und zielte auf einen weiteren vertikalen Absprung von 40 Metern unterhalb des in SDDSC199 durchschnittenen A30-HG-Kerns ab (Abbildung 4). Es wurden vier Adersätze durchschnitten, von denen einer zuvor nicht erkannt worden war, und innerhalb des A30-Adersatzes wurden mehrere HG-Kerne identifiziert. Das Bohrloch lieferte einen einzelnen Goldwert von über 100 g/t Au und einen einzelnen Antimonwert von über 20 % Sb:

- 131 g/t Au & 8,45 % Sb auf 0,91 m ab 257,5 m

- 28,10 % Sb & 33,0 g/t Au auf 0,40 m ab 259,5 m

Der A30-Adernkomplex und der HG-Kern ergaben eine breite mineralisierte Zone von 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m, was den bislang hochgradigsten zusammengesetzten Durchschnitt im oberen Bereich von 220 vertikalen Metern des Apollo-Systems darstellt und das hochgradige Potenzial des Systems auch in den oberen Bereichen unterstreicht.

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

- 6,6 m mit 6,3 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 228,0 m, einschließlich;

o 0,9 m mit 31,3 g/t AuEq (29,5 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 233,7 m

- 4,3 m mit 5,2 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 244,6 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 105,0 g/t AuEq (61,0 g/t Au, 18,4 % Sb) ab 248,2 m

- 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m, einschließlich;

o 0,6 m mit 30,6 g/t AuEq (30,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 251,1 m

o 6,3 m mit 48,9 g/t AuEq (32,3 g/t Au, 7,0 % Sb) ab 256,9 m

o 0,3 m mit 64,5 g/t AuEq (54,7 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 264,5 m

o 0,6 m mit 48,0 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 11,2 % Sb) ab 267,1 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz, wobei ein weiteres Bohrgerät für die regionale Exploration vorgesehen ist. Es stehen Ergebnisse von 46 Bohrlöchern aus, die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter zehn Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und erstrecken sich in Streichrichtung über 20 m bis 100 m ( ).

Insgesamt wurden seit Ende 2020 247 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 114.806,33 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei drei weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einundachtzig (81) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und zweiundsiebzig (72) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertundeinen (101) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ermittelt, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ermittelt wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungshöhe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

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Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb der als mineralisiert interpretierten Gesteinsproben sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, in Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

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Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe im Bereich Bergbau (Nr. 10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited; beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

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Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier berichteten Bohrlöchern SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit im Bohrbetrieb befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A-B in der Ebene der Gangbrekzie/des alterierten Sedimentwirts in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsätze anzeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor berichtete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang C-D in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Osten (Streichrichtung 346 Grad), der auf die mineralisierte Aderngruppe A30 hinweist; der schraffierte Bereich stellt das noch nicht untersuchte Mineralisierungspotenzial entlang der Aderngruppe A30 dar.

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Abbildung 5: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 6: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 1438,86 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC205W1 In Bearbeitung, Plan 1250 m Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380,02 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC214W1 In Bearbeitung, Plan 1150 m Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

SDDSC218 900 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 In Bearbeitung, Plan 770 m Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC225 992,8 Golden Dyke 330754,5 5867733 306,93 -52,8 284,8

SDDSC226 In Bearbeitung Plan 1900 m Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 414,09 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC228 447,5 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC229 In Bearbeitung, Plan 610 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 In Bearbeitung, Plan 1420 m Rising Sun 330357,5 5867862,3 277,3 -65,2 76,9

SDDSC232 In Bearbeitung Plan 516,5 m Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC233 445,9 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC237 In Bearbeitung, Plan 420 m Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC239 In Bearbeitung, Plan 800 m Golden Dyke 330754,1 5867733 306,9 -30,9 270,1

Regionale Bohrlöcher, die derzeit bearbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstal 336992 5870553 524,6 -28,3 285

SDDTS008 700 Tonstal 336992 5870553 524,6 -35 30,2

SDDTS010 In Bearbeitung Plan 500 m Tonstal 336992 5870553 524,6 -37 44,4

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher bearbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m ausgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC195 90,01 91,95 1,94 2,7 0,1 2,9

SDDSC195 94,42 97,03 2,61 1,1 0,5 2,3

SDDSC195 115,33 115,52 0,19 14,6 6,3 29,5

SDDSC195 122,84 126,35 3,51 0,6 0,3 1,4

SDDSC195 128,58 132,60 4,02 4,0 0,3 4,8

Einschließlich 129,56 129,95 0,39 26,6 2,0 31,4

SDDSC195 136,90 147,17 10,27 7,9 0,4 8,9

Einschließlich 139,32 140,64 1,32 16,6 2,0 21,3

Einschließlich 143,96 144,25 0,29 35,5 0,1 35,7

Einschließlich 145,76 146,15 0,39 105,0 3,6 113,5

SDDSC198 172,61 177,34 4,73 2,3 0,2 2,6

Einschließlich 174,26 174,96 0,70 7,2 0,4 8,1

SDDSC198 185,63 185,73 0,10 47,1 16,2 85,8

SDDSC198 206,05 208,69 2,64 9,8 0,1 10,1

Einschließlich 207,70 207,83 0,13 179,0 1,5 182,6

SDDSC198 216,06 218,33 2,27 0,3 0,2 0,9

SDDSC198 221,51 222,99 1,48 1,5 0,0 1,5

SDDSC198 230,32 231,02 0,70 4,5 0,0 4,5

SDDSC198 234,10 235,76 1,66 3,6 0,0 3,7

SDDSC199 181,50 186,06 4,56 2,0 0,0 2,1

SDDSC199 210,44 228,35 17,91 5,0 1,4 8,3

Einschließlich 213,16 217,52 4,36 18,2 5,3 30,8

SDDSC199 240,64 245,01 4,37 2,8 0,2 3,4

Einschließlich 242,88 243,03 0,15 60,8 3,0 67,9

SDDSC199 248,09 252,48 4,39 2,1 0,4 3,1

Einschließlich 250,40 250,51 0,11 26,5 13,4 58,5

SDDSC199 258,63 262,28 3,65 7,1 2,4 12,8

Einschließlich 260,32 262,28 1,96 11,8 4,1 21,6

SDDSC199 267,49 267,64 0,15 78,0 4,5 88,7

SDDSC199 270,27 273,95 3,68 0,4 0,6 1,8

SDDSC199 280,00 282,00 2,00 1,2 0,1 1,4

SDDSC200 228,00 234,55 6,55 5,7 0,3 6,3

Einschließlich 230,49 231,22 0,73 4,5 1,2 7,4

Einschließlich 233,69 234,55 0,86 29,5 0,7 31,3

SDDSC200 244,59 248,84 4,25 3,3 0,8 5,2

Einschließlich 248,15 248,32 0,17 61,0 18,4 105,0

SDDSC200 251,10 268,43 17,33 15,3 3,2 22,9

Einschließlich 251,10 251,70 0,60 30,6 0,0 30,6

Einschließlich 256,92 263,25 6,33 32,3 7,0 48,9

Einschließlich 264,49 264,78 0,29 54,7 4,1 64,5

Einschließlich 267,10 267,70 0,60 21,3 11,2 48,0

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC195 46,28 46,64 0,36 1,25 0,00 1,26

SDDSC195 52,8 53,04 0,24 0,67 0,00 0,68

SDDSC195 53,04 54,3 1,26 0,09 0,00 0,10

SDDSC195 77,55 78,8 1,25 0,11 0,02 0,16

SDDSC195 78,8 80,1 1,30 0,13 0,03 0,19

SDDSC195 87,19 87,56 0,37 0,12 0,17 0,53

SDDSC195 87,56 88,77 1,21 0,10 0,00 0,11

SDDSC195 88,77 90,01 1,24 0,25 0,00 0,26

SDDSC195 90,01 91,24 1,23 2,87 0,01 2,89

SDDSC195 91,24 91,55 0,31 3,39 0,46 4,49

SDDSC195 91,55 91,95 0,40 1,56 0,00 1,57

SDDSC195 91,95 92,16 0,21 0,79 0,03 0,87

SDDSC195 92,16 93,36 1,20 0,52 0,00 0,52

SDDSC195 93,36 94,42 1,06 0,14 0,01 0,16

SDDSC195 94,42 94,56 0,14 2,38 4,80 13,85

SDDSC195 94,56 95,86 1,30 0,28 0,25 0,88

SDDSC195 95,86 95,96 0,10 5,29 0,39 6,22

SDDSC195 95,96 96,58 0,62 0,57 0,02 0,62

SDDSC195 96,58 97,03 0,45 2,76 0,53 4,03

SDDSC195 97,03 98,33 1,30 0,39 0,01 0,40

SDDSC195 98,33 99,63 1,30 0,14 0,00 0,15

SDDSC195 100,88 102,18 1,30 0,05 0,02 0,09

SDDSC195 102,18 103,35 1,17 0,10 0,01 0,13

SDDSC195 103,35 104,61 1,26 0,20 0,01 0,23

SDDSC195 104,61 104,79 0,18 0,73 0,07 0,91

SDDSC195 104,79 104,92 0,13 0,98 2,94 8,01

SDDSC195 104,92 105,95 1,03 0,14 0,01 0,17

SDDSC195 106,08 107,38 1,30 0,05 0,02 0,09

SDDSC195 107,38 108,68 1,30 0,04 0,03 0,10

SDDSC195 108,68 109,98 1,30 0,04 0,02 0,09

SDDSC195 109,98 110,86 0,88 0,52 0,02 0,56

SDDSC195 110,86 111,86 1,00 0,33 0,00 0,34

SDDSC195 114,6 115,33 0,73 0,16 0,01 0,19

SDDSC195 115,33 115,52 0,19 14,60 6,25 29,54

SDDSC195 115,52 116,58 1,06 0,58 0,01 0,59

SDDSC195 116,58 117,88 1,30 0,08 0,01 0,09

SDDSC195 120,44 121,74 1,30 0,11 0,00 0,12

SDDSC195 122,84 122,94 0,10 0,89 3,64 9,59

SDDSC195 122,94 123,87 0,93 0,08 0,05 0,19

SDDSC195 123,87 124,09 0,22 0,40 0,06 0,54

SDDSC195 124,09 125,32 1,23 0,68 0,21 1,18

SDDSC195 125,32 125,57 0,25 1,72 0,06 1,87

SDDSC195 125,57 125,8 0,23 0,96 0,07 1,14

SDDSC195 125,8 126,2 0,40 0,21 0,02 0,25

SDDSC195 126,2 126,35 0,15 2,74 2,77 9,36

SDDSC195 126,35 126,8 0,45 0,56 0,06 0,71

SDDSC195 127,56 128,36 0,80 0,32 0,02 0,36

SDDSC195 128,36 128,58 0,22 0,57 0,05 0,69

SDDSC195 128,58 129 0,42 1,52 0,05 1,64

SDDSC195 129 129,56 0,56 0,88 0,03 0,94

SDDSC195 129,56 129,67 0,11 56,80 0,10 57,03

SDDSC195 129,67 129,95 0,28 14,70 2,77 21,32

SDDSC195 129,95 130,31 0,36 0,72 0,24 1,29

SDDSC195 130,31 131,33 1,02 0,07 0,02 0,11

SDDSC195 131,33 131,58 0,25 0,97 0,02 1,01

SDDSC195 131,58 132,6 1,02 3,83 0,44 4,88

SDDSC195 132,6 133,65 1,05 0,67 0,03 0,74

SDDSC195 134,48 135,68 1,20 0,07 0,02 0,11

SDDSC195 135,68 136,9 1,22 0,25 0,01 0,28

SDDSC195 136,9 137,31 0,41 2,90 0,16 3,28

SDDSC195 137,31 138,04 0,73 0,37 0,01 0,40

SDDSC195 138,04 138,9 0,86 0,11 0,02 0,15

SDDSC195 138,9 139,32 0,42 0,38 0,02 0,43

SDDSC195 139,32 139,54 0,22 78,10 11,60 105,82

SDDSC195 139,54 139,83 0,29 3,36 0,11 3,62

SDDSC195 139,83 140,35 0,52 0,45 0,02 0,50

SDDSC195 140,35 140,47 0,12 2,51 0,02 2,55

SDDSC195 140,47 140,64 0,17 19,00 0,02 19,05

SDDSC195 140,64 141,5 0,86 0,44 0,02 0,48

SDDSC195 141,5 142,15 0,65 0,13 0,01 0,15

SDDSC195 142,15 142,42 0,27 1,06 0,02 1,12

SDDSC195 142,42 142,56 0,14 3,53 0,27 4,18

SDDSC195 143,42 143,96 0,54 1,83 0,03 1,89

SDDSC195 143,96 144,25 0,29 35,50 0,07 35,67

SDDSC195 144,25 144,61 0,36 3,60 0,03 3,68

SDDSC195 144,61 144,99 0,38 0,63 0,00 0,64

SDDSC195 144,99 145,48 0,49 1,20 0,03 1,26

SDDSC195 145,48 145,76 0,28 0,63 0,03 0,69

SDDSC195 145,76 146,15 0,39 105,00 3,56 113,51

SDDSC195 146,15 146,33 0,18 1,17 0,05 1,29

SDDSC195 146,33 146,47 0,14 4,04 0,08 4,23

SDDSC195 146,47 146,74 0,27 0,41 0,01 0,43

SDDSC195 146,74 147,17 0,43 1,48 0,02 1,54

SDDSC195 147,17 148,12 0,95 0,15 0,00 0,16

SDDSC195 148,12 149,12 1,00 0,15 0,00 0,16

SDDSC195 149,12 149,56 0,44 0,41 0,05 0,52

SDDSC195 149,56 150,37 0,81 0,26 0,00 0,27

SDDSC195 150,37 151,14 0,77 0,34 0,00 0,35

SDDSC195 151,14 151,24 0,10 1,36 0,07 1,53

SDDSC195 151,24 151,82 0,58 0,25 0,00 0,26

SDDSC198 96,47 97,54 1,07 0,13 0,00 0,13

SDDSC198 97,54 98,02 0,48 0,21 0,00 0,21

SDDSC198 105,99 106,74 0,75 0,15 0,00 0,16

SDDSC198 149,87 150,87 1,00 0,48 0,00 0,48

SDDSC198 163,14 164 0,86 -0,01 0,23 0,54

SDDSC198 172,61 173,27 0,66 1,84 0,03 1,91

SDDSC198 173,27 174,26 0,99 1,09 0,02 1,14

SDDSC198 174,26 174,96 0,70 7,19 0,37 8,07

SDDSC198 174,96 176,07 1,11 1,14 0,03 1,21

SDDSC198 176,07 176,17 0,10 12,40 4,06 22,10

SDDSC198 176,17 176,8 0,63 0,63 0,02 0,68

SDDSC198 176,9 177,34 0,44 1,00 0,02 1,05

SDDSC198 177,34 178,33 0,99 0,80 0,00 0,81

SDDSC198 178,33 179,33 1,00 0,74 0,01 0,77

SDDSC198 179,33 180,53 1,20 0,58 0,00 0,59

SDDSC198 180,53 181,53 1,00 0,72 0,00 0,73

SDDSC198 181,53 182,61 1,08 1,15 0,01 1,17

SDDSC198 182,61 183,86 1,25 0,44 0,01 0,46

SDDSC198 183,86 184,63 0,77 0,55 0,01 0,58

SDDSC198 184,63 185,63 1,00 0,18 0,00 0,19

SDDSC198 185,63 185,73 0,10 47,10 16,20 85,82

SDDSC198 185,73 186,83 1,10 0,13 0,00 0,14

SDDSC198 186,83 187,4 0,57 0,23 0,01 0,25

SDDSC198 187,4 188,28 0,88 0,17 0,01 0,18

SDDSC198 192,12 193 0,88 0,10 0,20 0,58

SDDSC198 193 193,65 0,65 0,27 0,00 0,28

SDDSC198 193,65 194,36 0,71 0,54 0,03 0,61

SDDSC198 194,36 194,5 0,14 0,67 0,87 2,75

SDDSC198 194,5 195,08 0,58 0,99 0,02 1,03

SDDSC198 195,08 195,56 0,48 0,69 0,01 0,72

SDDSC198 195,94 196,22 0,28 0,09 0,18 0,52

SDDSC198 196,22 197,27 1,05 0,08 0,01 0,10

SDDSC198 198,23 199,22 0,99 0,11 0,02 0,16

SDDSC198 202,3 202,8 0,50 0,11 0,27 0,76

SDDSC198 202,8 203,22 0,42 0,12 0,63 1,63

SDDSC198 203,22 204,08 0,86 0,30 0,01 0,32

SDDSC198 205,44 206,05 0,61 0,48 0,03 0,54

SDDSC198 206,05 206,48 0,43 0,79 0,09 1,01

SDDSC198 206,71 206,96 0,25 0,88 0,23 1,43

SDDSC198 206,96 207,7 0,74 0,29 0,04 0,39

SDDSC198 207,7 207,83 0,13 179,00 1,52 182,63

SDDSC198 207,83 208,25 0,42 0,47 0,10 0,70

SDDSC198 208,25 208,69 0,44 3,28 0,04 3,37

SDDSC198 209,24 209,64 0,40 0,37 0,01 0,40

SDDSC198 209,64 210,94 1,30 0,13 0,01 0,16

SDDSC198 212,38 212,78 0,40 0,69 0,05 0,80

SDDSC198 212,78 213,09 0,31 0,87 0,87 2,95

SDDSC198 213,09 213,33 0,24 0,76 0,02 0,82

SDDSC198 213,33 214,63 1,30 0,22 0,01 0,24

SDDSC198 214,63 215,67 1,04 0,27 0,03 0,35

SDDSC198 215,67 216,06 0,39 0,35 0,01 0,37

SDDSC198 216,06 216,24 0,18 0,43 2,08 5,40

SDDSC198 216,24 217,02 0,78 0,38 0,05 0,49

SDDSC198 217,02 217,62 0,60 0,32 0,01 0,34

SDDSC198 217,62 217,72 0,10 0,46 1,38 3,76

SDDSC198 217,72 218,33 0,61 0,14 0,02 0,18

SDDSC198 218,38 219,17 0,79 0,90 0,05 1,02

SDDSC198 221,51 222,69 1,18 1,60 0,01 1,61

SDDSC198 222,69 222,99 0,30 1,27 0,00 1,28

SDDSC198 222,99 224,29 1,30 0,20 0,00 0,21

SDDSC198 224,29 224,89 0,60 0,29 0,01 0,32

SDDSC198 224,89 225,52 0,63 0,48 0,01 0,50

SDDSC198 225,52 225,89 0,37 1,22 0,00 1,23

SDDSC198 225,89 226,89 1,00 0,13 0,00 0,14

SDDSC198 226,89 227,24 0,35 0,78 0,00 0,79

SDDSC198 227,24 228,03 0,79 0,16 0,02 0,21

SDDSC198 228,03 229,33 1,30 0,21 0,01 0,24

SDDSC198 229,33 230,32 0,99 0,77 0,02 0,81

SDDSC198 230,32 230,86 0,54 5,34 0,01 5,36

SDDSC198 230,86 231,02 0,16 1,49 0,01 1,50

SDDSC198 231,02 231,86 0,84 0,14 0,01 0,16

SDDSC198 234,1 235,2 1,10 2,22 0,01 2,25

SDDSC198 235,2 235,76 0,56 6,40 0,01 6,43

SDDSC198 235,76 236,48 0,72 0,31 0,00 0,32

SDDSC199 138 139 1,00 0,12 0,00 0,13

SDDSC199 159,63 160,3 0,67 0,14 0,00 0,15

SDDSC199 160,54 160,82 0,28 0,72 0,00 0,73

SDDSC199 180,41 180,74 0,33 0,54 0,00 0,55

SDDSC199 180,74 181,5 0,76 0,21 0,01 0,22

SDDSC199 181,5 182,26 0,76 1,08 0,01 1,10

SDDSC199 182,26 183 0,74 1,76 0,04 1,86

SDDSC199 183 183,3 0,30 3,00 0,35 3,84

SDDSC199 183,3 184,48 1,18 2,40 0,03 2,48

SDDSC199 184,48 185,27 0,79 2,39 0,01 2,41

SDDSC199 185,27 186,06 0,79 1,69 0,01 1,72

SDDSC199 186,06 187,06 1,00 0,94 0,01 0,96

SDDSC199 187,06 188,06 1,00 0,09 0,01 0,11

SDDSC199 188,06 189,06 1,00 0,13 0,00 0,14

SDDSC199 192,06 193,12 1,06 0,10 0,00 0,11

SDDSC199 198,84 198,99 0,15 1,06 0,01 1,08

SDDSC199 198,99 199,99 1,00 1,30 0,01 1,33

SDDSC199 199,99 200,99 1,00 0,66 0,01 0,69

SDDSC199 200,99 201,99 1,00 0,56 0,01 0,59

SDDSC199 201,99 202,81 0,82 0,19 0,01 0,22

SDDSC199 206,92 208,03 1,11 0,16 0,01 0,19

SDDSC199 208,03 208,36 0,33 0,30 0,00 0,31

SDDSC199 209,16 209,66 0,50 0,71 0,04 0,80

SDDSC199 210,44 211,21 0,77 0,31 0,33 1,10

SDDSC199 211,74 212,18 0,44 0,32 0,39 1,25

SDDSC199 212,18 213,16 0,98 0,51 0,09 0,71

SDDSC199 213,16 214,15 0,99 26,90 4,50 37,66

SDDSC199 214,15 214,46 0,31 1,85 0,22 2,38

SDDSC199 214,46 214,98 0,52 34,80 29,80 106,02

SDDSC199 214,98 215,33 0,35 2,62 0,50 3,82

SDDSC199 215,33 215,74 0,41 1,31 0,29 2,00

SDDSC199 215,74 215,98 0,24 9,50 0,23 10,05

SDDSC199 215,98 216,38 0,40 42,80 5,24 55,32

SDDSC199 216,38 216,85 0,47 4,37 0,44 5,42

SDDSC199 216,85 216,98 0,13 21,20 1,75 25,38

SDDSC199 216,98 217,19 0,21 17,50 0,33 18,29

SDDSC199 217,19 217,52 0,33 14,60 0,02 14,64

SDDSC199 217,52 218,75 1,23 0,47 0,01 0,50

SDDSC199 218,75 218,86 0,11 0,40 2,14 5,51

SDDSC199 219,81 220,52 0,71 0,21 0,01 0,22

SDDSC199 220,52 220,65 0,13 2,05 0,04 2,15

SDDSC199 220,65 221,17 0,52 0,33 0,01 0,34

SDDSC199 221,17 221,86 0,69 1,43 0,41 2,41

SDDSC199 221,86 221,96 0,10 6,80 1,64 10,72

SDDSC199 221,96 222,94 0,98 0,73 0,01 0,75

SDDSC199 222,94 223,78 0,84 0,27 0,02 0,31

SDDSC199 223,78 224,06 0,28 7,92 0,16 8,30

SDDSC199 224,06 225,36 1,30 0,18 0,02 0,22

SDDSC199 225,36 226,54 1,18 1,61 0,01 1,64

SDDSC199 226,54 226,72 0,18 0,55 0,02 0,60

SDDSC199 226,72 227,78 1,06 0,26 0,01 0,29

SDDSC199 227,78 228,11 0,33 1,45 0,01 1,46

SDDSC199 228,11 228,35 0,24 1,11 0,01 1,13

SDDSC199 232,12 233,03 0,91 0,53 0,07 0,69

SDDSC199 233,03 233,48 0,45 3,62 0,32 4,38

SDDSC199 233,48 234,6 1,12 0,35 0,01 0,37

SDDSC199 234,6 235,6 1,00 0,12 0,01 0,13

SDDSC199 235,6 236,54 0,94 0,10 0,00 0,11

SDDSC199 236,54 237,15 0,61 0,29 0,01 0,31

SDDSC199 237,15 237,4 0,25 0,10 0,18 0,53

SDDSC199 237,4 238,58 1,18 0,06 0,68 1,69

SDDSC199 238,58 239,46 0,88 0,05 0,19 0,50

SDDSC199 239,46 240,64 1,18 0,26 0,01 0,29

SDDSC199 240,64 240,78 0,14 10,80 0,26 11,42

SDDSC199 240,78 241,14 0,36 0,45 0,01 0,47

SDDSC199 241,14 242,1 0,96 0,35 0,03 0,42

SDDSC199 242,1 242,2 0,10 0,84 0,11 1,10

SDDSC199 242,2 242,88 0,68 0,19 0,04 0,29

SDDSC199 242,88 243,03 0,15 60,80 2,98 67,92

SDDSC199 243,03 243,16 0,13 3,17 0,49 4,34

SDDSC199 243,83 244,57 0,74 0,11 0,02 0,16

SDDSC199 244,57 244,67 0,10 0,32 3,40 8,45

SDDSC199 244,67 245,01 0,34 1,39 0,04 1,48

SDDSC199 245,01 245,97 0,96 0,18 0,07 0,34

SDDSC199 245,97 247,12 1,15 0,15 0,01 0,16

SDDSC199 247,12 247,4 0,28 0,36 0,02 0,41

SDDSC199 247,4 248,09 0,69 0,46 0,01 0,48

SDDSC199 248,09 248,83 0,74 2,28 0,04 2,37

SDDSC199 249,9 250,4 0,50 0,51 0,01 0,53

SDDSC199 250,4 250,51 0,11 26,50 13,40 58,53

SDDSC199 250,51 251 0,49 0,56 0,04 0,65

SDDSC199 251 251,92 0,92 0,31 0,01 0,32

SDDSC199 251,92 252,35 0,43 0,30 0,01 0,33

SDDSC199 252,35 252,48 0,13 28,90 1,57 32,65

SDDSC199 252,48 253,12 0,64 0,37 0,01 0,38

SDDSC199 253,12 254,34 1,22 0,09 0,01 0,11

SDDSC199 254,34 255,46 1,12 0,46 0,03 0,52

SDDSC199 255,46 256,15 0,69 0,74 0,02 0,79

SDDSC199 256,15 257,45 1,30 0,23 0,00 0,24

SDDSC199 257,45 258,63 1,18 0,57 0,01 0,59

SDDSC199 258,63 258,76 0,13 12,60 4,22 22,69

SDDSC199 258,76 259,34 0,58 0,40 0,01 0,42

SDDSC199 259,34 260,32 0,98 0,99 0,10 1,23

SDDSC199 260,32 260,42 0,10 13,40 0,06 13,54

SDDSC199 260,42 261,32 0,90 1,16 0,04 1,27

SDDSC199 261,32 261,52 0,20 6,54 5,37 19,37

SDDSC199 261,52 261,82 0,30 0,76 0,14 1,09

SDDSC199 261,82 262,08 0,26 19,30 21,40 70,45

SDDSC199 262,08 262,28 0,20 71,00 6,42 86,34

SDDSC199 262,28 263,12 0,84 0,11 0,01 0,14

SDDSC199 263,51 264,81 1,30 0,10 0,00 0,11

SDDSC199 265,99 266,68 0,69 0,16 0,01 0,18

SDDSC199 266,68 267,49 0,81 0,47 0,05 0,58

SDDSC199 267,49 267,64 0,15 78,00 4,49 88,73

SDDSC199 267,64 268,64 1,00 0,10 0,01 0,12

SDDSC199 268,64 269,51 0,87 0,27 0,01 0,29

SDDSC199 269,51 270,27 0,76 0,13 0,01 0,15

SDDSC199 270,27 270,39 0,12 0,45 6,01 14,81

SDDSC199 270,9 271,75 0,85 0,29 0,02 0,33

SDDSC199 271,75 271,85 0,10 0,81 0,12 1,10

SDDSC199 271,85 273 1,15 0,29 0,01 0,32

SDDSC199 273 273,73 0,73 0,50 0,01 0,52

SDDSC199 273,73 273,85 0,12 1,01 0,19 1,46

SDDSC199 273,85 273,95 0,10 3,10 12,90 33,93

SDDSC199 273,95 275,25 1,30 0,29 0,01 0,31

SDDSC199 275,25 276,35 1,10 0,54 0,00 0,55

SDDSC199 276,35 277,65 1,30 0,65 0,01 0,67

SDDSC199 277,65 278,2 0,55 0,55 0,00 0,56

SDDSC199 278,2 279 0,80 0,59 0,01 0,61

SDDSC199 279 279,8 0,80 0,20 0,01 0,22

SDDSC199 279,8 280 0,20 0,56 0,01 0,58

SDDSC199 280 281,1 1,10 1,10 0,01 1,11

SDDSC199 281,1 282 0,90 1,22 0,24 1,79

SDDSC199 282 283 1,00 0,98 0,01 1,00

SDDSC199 283 283,65 0,65 0,61 0,03 0,69

SDDSC199 283,65 284,8 1,15 0,52 0,00 0,53

SDDSC199 341,6 342,9 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC200 194,7 195,12 0,42 0,50 0,00 0,51

SDDSC200 195,12 195,57 0,45 0,63 0,00 0,64

SDDSC200 195,57 196,2 0,63 0,92 0,00 0,93

SDDSC200 196,2 197,09 0,89 0,63 0,00 0,64

SDDSC200 197,09 197,38 0,29 1,34 0,00 1,35

SDDSC200 197,38 198,01 0,63 1,19 0,00 1,20

SDDSC200 198,01 198,66 0,65 0,34 0,00 0,35

SDDSC200 198,86 199,48 0,62 0,34 0,00 0,35

SDDSC200 199,48 200,06 0,58 0,35 0,00 0,36

SDDSC200 200,16 200,83 0,67 0,26 0,00 0,27

SDDSC200 200,83 201,55 0,72 0,21 0,00 0,22

SDDSC200 201,55 202,1 0,55 1,56 0,09 1,78

SDDSC200 202,1 202,75 0,65 0,64 0,01 0,67

SDDSC200 209 210,12 1,12 0,17 0,00 0,18

SDDSC200 218,03 218,69 0,66 0,18 0,00 0,18

SDDSC200 223,23 223,86 0,63 0,87 0,07 1,03

SDDSC200 223,86 224,01 0,15 1,86 0,23 2,41

SDDSC200 224,35 224,69 0,34 0,81 0,05 0,92

SDDSC200 224,82 226,06 1,24 0,09 0,01 0,10

SDDSC200 228 229 1,00 1,28 0,04 1,38

SDDSC200 229 230 1,00 2,77 0,12 3,06

SDDSC200 230 230,49 0,49 2,03 0,08 2,22

SDDSC200 230,49 231,22 0,73 4,53 1,18 7,35

SDDSC200 231,22 231,56 0,34 0,44 0,03 0,50

SDDSC200 231,56 231,96 0,40 1,01 0,02 1,06

SDDSC200 231,96 232,06 0,10 2,12 0,15 2,48

SDDSC200 232,06 232,77 0,71 0,41 0,02 0,45

SDDSC200 232,77 233,69 0,92 2,65 0,05 2,77

SDDSC200 233,69 233,94 0,25 58,60 1,07 61,16

SDDSC200 233,94 234,2 0,26 13,00 0,79 14,89

SDDSC200 234,2 234,38 0,18 8,24 0,26 8,86

SDDSC200 234,38 234,55 0,17 34,60 0,69 36,25

SDDSC200 244,59 245,3 0,71 2,75 0,01 2,78

SDDSC200 247,17 248,15 0,98 0,90 0,04 1,00

SDDSC200 248,15 248,32 0,17 61,00 18,40 104,98

SDDSC200 248,32 248,84 0,52 1,77 0,30 2,49

SDDSC200 248,84 249,84 1,00 0,18 0,01 0,20

SDDSC200 249,84 250,62 0,78 0,43 0,06 0,56

SDDSC200 250,62 251,1 0,48 0,23 0,01 0,24

SDDSC200 251,1 251,26 0,16 17,90 0,03 17,96

SDDSC200 251,26 251,6 0,34 43,70 0,02 43,75

SDDSC200 251,6 251,7 0,10 6,24 0,04 6,32

SDDSC200 251,7 251,89 0,19 1,76 0,37 2,64

SDDSC200 251,89 252,9 1,01 0,48 0,01 0,51

SDDSC200 252,9 253,71 0,81 0,78 0,02 0,83

SDDSC200 253,71 253,93 0,22 5,86 2,49 11,81

SDDSC200 253,93 254,67 0,74 1,75 0,06 1,89

SDDSC200 254,67 255,32 0,65 2,33 0,05 2,45

SDDSC200 255,32 255,61 0,29 1,13 0,16 1,51

SDDSC200 255,61 255,72 0,11 11,00 7,48 28,88

SDDSC200 255,72 256,4 0,68 0,83 0,07 0,99

SDDSC200 256,4 256,92 0,52 3,70 0,14 4,03

SDDSC200 256,92 257,2 0,28 31,00 8,36 50,98

SDDSC200 257,2 257,53 0,33 52,90 16,60 92,57

SDDSC200 257,53 258,44 0,91 131,00 8,45 151,20

SDDSC200 258,44 258,77 0,33 2,97 1,92 7,56

SDDSC200 258,77 259,46 0,69 6,77 1,12 9,45

SDDSC200 259,46 259,86 0,40 33,00 28,10 100,16

SDDSC200 259,86 260,22 0,36 23,70 8,30 43,54

SDDSC200 260,22 260,79 0,57 16,70 7,77 35,27

SDDSC200 260,79 261,79 1,00 11,60 5,98 25,89

SDDSC200 261,79 262,28 0,49 5,43 0,23 5,98

SDDSC200 262,28 262,54 0,26 3,98 3,80 13,06

SDDSC200 262,54 263,12 0,58 3,26 1,03 5,72

SDDSC200 263,12 263,25 0,13 36,60 6,96 53,23

SDDSC200 263,25 263,57 0,32 1,29 0,06 1,43

SDDSC200 263,57 263,67 0,10 1,11 0,16 1,49

SDDSC200 263,67 264,49 0,82 0,13 0,02 0,18

SDDSC200 264,49 264,78 0,29 54,70 4,08 64,45

SDDSC200 264,78 265,42 0,64 0,38 0,33 1,17

SDDSC200 265,42 266,42 1,00 0,32 0,08 0,51

SDDSC200 266,42 267,1 0,68 2,70 0,28 3,37

SDDSC200 267,1 267,24 0,14 29,80 11,00 56,09

SDDSC200 267,4 267,7 0,30 28,60 17,20 69,71

SDDSC200 267,7 268,43 0,73 2,50 0,66 4,08

SDDSC200 268,43 269,43 1,00 0,13 0,02 0,18

SDDSC200 295,05 296,04 0,99 0,24 0,02 0,30

SDDSC200 304,7 306 1,30 0,15 0,02 0,20

SDDSC200 310,9 311,57 0,67 0,19 0,02 0,23

SDDSC200 316,8 317,39 0,59 0,30 0,01 0,31

SDDSC200 319 320,3 1,30 0,19 0,01 0,22

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für

untersuchten Mineralien geeignete, spezialisierte Messinstrumente nach Industriestandard, wie Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Felsblöcken;

z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und

Einschränkung der weit gefassten Bedeutung von Probenahme zu Bodenproben (einschließlich

verstehen. Doppelproben).

· Fügen Sie einen Verweis auf Maßnahmen hinzu, die ergriffen wurden, um die Repräsentativität · Die Standorte der Feldproben wurden mittels GPS ermittelt, in der Regel mit einer Genauigkeit

der Proben und die ordnungsgemäße Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder -systeme von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mittels Differential-GPS

sicherzustellen. auf <1 Meter genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind. bestätigt.

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard durchgeführt wurden, wäre dies relativ · Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Standorte in die hochauflösenden

einfach (z. B. Es wurde Reverse-Circulation-Bohrungen verwendet, um 1-m-Proben zu entnehmen, Lidar-Karten

von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In verifiziert.

anderen Fällen sind möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise wenn · Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

grobkörniges Gold vorliegt, das mit inhärenten Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche zerschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient

Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) können die Offenlegung wird.

detaillierter Informationen · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory

rechtfertigen. transportiert.

· Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsteiler

zerkleinert, und eine 1-kg-Probe wird zur Pulverisierung (LM5) und Analyse

entnommen.

· Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenem Personal (das mit hochsulfid- und

stibnitreichen Proben vertraut ist) standardmäßige Feuerprobenverfahren angewendet.

Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code

PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu

ermitteln, wenn grobkörniges Gold erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente

zu analysieren (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels

Flammen-AAS gemessen (Methode bekannt als

B050).

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zu den ALS

Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im Super-Low-Level-Bereich an

50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur

Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

geschickt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammer, Rotary-Air-Blast, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis

Schneckenbohrung, Bangka, Sonic usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten auf der

Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, Face-Sampling-Bohrmeißel oder anderer Typ, ob der Kern Basis des Bohrkerns markiert

ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode wird.

usw.). · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen

Gesteinen des Projekts als am effektivsten

erwiesen.

Gewinnung von · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute sowie der · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei

Bohrproben ausgewerteten der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu

Ergebnisse. erhalten und einen un n Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der Repräsentativität der Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen

Proben. ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

· Ob ein Zusammenhang zwischen Probenausbeute und Gehalt besteht und ob es aufgrund eines abgeglichen.

selektiven Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten)

sein darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen

könnte. hindeuten.

Protokollierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des

dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Abbau- und metallurgische Studien Unternehmens.

unterstützen. · Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Basis der Kernausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen

Küsten-, Kanal- usw. innerhalb von 10 Grad

Fotografie). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. · Die Kernausbeute wird für jeden Meter gemessen

· RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise

durchgeführt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die

Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie angeordnet, damit

die Orientierungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernbehälter erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Alteration

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht

orientierten Teilen des Kerns, werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Adernbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)

· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der MX-Logging-Datenbank

des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der

Lithologie und der Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die

Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die Protokollierung wird als qualitativ angemessen für die Verwendung in zukünftigen Studien

angesehen.

Probenahmetechniken · Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des

und Kern entnommen Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbereitung wurde. erhalten.

· Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffelung, Röhrchenprobenahme, Rotationsspaltung usw. und ob nass · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern

oder trocken verwendet.

entnommen. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Ziehen einer Schnittlinie am Kern,

· Für alle Unterprobenahmestufen angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

Repräsentativität der gezogen.

Proben. · Die Probengrößen werden für Grobgold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das Verwendung von Viertelkern- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung

vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von des

Feldduplikaten/Zweitproben. Nugget-Effekts.

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % Viertelkern-Duplikate,

zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20.Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte

regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob es · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Technik für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode,

Analysedaten und sich um eine partielle oder vollständige Methode und Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer

Laboruntersuchungen handelt. Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Analyse Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Chargen

verwendeten Parameter, einschließlich Gerätemarke und -modell, Messzeiten, angewandte (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer

Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung Berichterstattung bei komplexen sulfid-goldhaltigen Chargen

usw. erheblich.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen

Doppelbestimmungen, externe Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Verzerrungsfreiheit) und Präzision festgelegt

wurden. · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysemethode zur Bestimmung von Elementkonzentrationen.

Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von

Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Antimonit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere

in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur

teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten enthaltenen Elemente spielen bei der Bestimmung der

Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass

geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die

MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus festgelegt

· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern

(üblicherweise in mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine

starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40 g/t Au

steigt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen

eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch

Goldverschmierungen an den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt

werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze

und bei einer einzigen Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten Projekt verwendet,

einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und

hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank

automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom

erwarteten Wert

liegen.

· Laboraufteilungen - On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als auch bei der Pulp- e

Aufteilungen als Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem

Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen

auf.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und

meldet alle

Daten

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl Au aus dem

Feuerassay als auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet

darüber.

· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen

Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit

und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate des Bodenprobenunternehmens und die laborzertifizierten Referenzmaterialien

liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives Personal des · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im Bohrkernlager

Probenahme und Unternehmens. in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne

Analyse · Die Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. inspiziert.

· Dokumentation der Primärdaten, der Dateneingabeverfahren, der Datenüberprüfung sowie der · Die Sichtprüfung der Bohrabschnitte stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der

Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise stimmen

elektronisch). das im Bohrkern sichtbare Gold und Antimonit mit den hohen Au- und Sb-Werten in den

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. Untersuchungsergebnissen

überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-,

Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre

Bohrprotokolldaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die

Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und

-duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK

Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt über Primär-, Feld- und Laborduplikate

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, und es sind keine vorhanden (oder

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Projektphase nicht verfügbar.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Abbaustätten

Bohrlochmessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von

Mineralressourcenschätzung verwendet Lidar-Daten.

werden. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien 1994;

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. beziehen sich ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - ein

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und Beleg hierfür ist die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen

gehaltlichen Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der Gold-Antimon-Durchschneidungen.

Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit reichen der Datenabstand und die Verteilung nicht für die Berichterstattung über

ist. Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über

· Ob eine Probenzusammenfassung angewendet wurde. gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t

AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5

g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq

wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60-80 %

Daten im Verhältnis gewährleistet und inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättenart bekannt der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

zur geologischen ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung · Die Bohrungen sind in einer optimalen Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der

wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und

dies bewertet und, falls wesentlich, berichtet Antimongehalt

werden. berücksichtigt.

· Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der Mächtigkeit einiger

Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die

Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder vom Außendienstpersonal des

Unternehmens zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden vom

Unternehmenspersonal im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, die vom

Unternehmenspersonal per Lkw nach Bendigo transportiert werden, um dort dem Labor übergeben zu

werden. Es gibt in keiner Phase des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme

hinsichtlich der

Probensicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben wird von

Überprüfungen Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG

verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Mineralrecht · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt unter die

und wesentlicher Fragen mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, Überlizenzgebühren, Retentionslizenz RL 6040 und ist von der Explorationslizenz EL6163 und der Explorationslizenz

Landnutzungsrechte Native-Title-Rechte, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete und EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty

Status Umweltbedingungen. Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Rechte sowie alle bekannten Ltd.

Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem ·

Gebiet.

Explorationen durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ

anderen Parteien Fosterville. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre

hinein in kleinem Maßstab Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte über mehrere

kleine Schächte und Alluvialabbaugebiete innerhalb der Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.

Bemerkenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die Gesamtproduktion mit

41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013)

· Die Arbeiten im und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch frühere

Explorationsunternehmen konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großvolumigen,

flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele anbohrte,

und Southern Cross hat die Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem

Erzgehalt. Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend,

aber nicht wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des Reedy Creek. Die Ergebnisse waren

in der Umgebung des Golden Dyke besser. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten des Golden

Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der Mineralisierung. Zwei,

parallel zum Golden Dyke verlaufende Bohrungen, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen

wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das

Golden-Dyke-Prospektgebiet und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Costeans. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo,

Rising Sun und Golden Dyke niedergebracht.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell bohrte

erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer

einzigen Lizenz EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. Die Lizenz EL4987 lief Ende

2015 aus; in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungslizenz (RL6040) für

eine Fläche von drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts. Die Lizenz RL6040

wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen· Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse · Siehe Anhänge

wesentlich sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abfangtiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und

dieser Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die kompetente Person

klar darlegen, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im Haupttext der

Datenaggregation Mittelwertbildungstechniken, die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Pressemitteilung.

Abschneiden von hochgradigen Abschnitten) sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und

sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere

Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die Aggregation verwendete

Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert

dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten verwendeten Annahmen sollten klar dargelegt

werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse besonders · Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

zwischen wichtig.

Mineralisierung · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte dies

und angegeben

Abschnittslängen werden.

· Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies deutlich

vermerkt werden (z. B.

Bohrlochlänge

· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine

Draufsicht auf die Bohrlochkragenstandorte und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die

Berichterstattung sollte eine repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht

und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Darstellung der Explorationsergebnisse zu verzerrt.

vermeiden. · Kernverluste werden, sofern wesentlich, in den tabellarischen Bohrschnittstellen angegeben.

Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, berichtet · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Dadurch wurde das allgemeine

Explorationsdaten werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die

geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben - Größe Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen

und Aufbereitungsmethode; metallurgische Testergebnisse; Schüttdichte, Grundwasser, Goldes und Antimons in drei separate Produkte möglich

geotechnische und Gesteinsmerkmale; potenziell schädliche oder kontaminierende ist:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet

und dienen der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen

Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsstufe bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um das metallurgische Verhalten des enthaltenen

Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und

Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten

Flotationsstufe zurückgehalten wurden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As)

gilt als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und lag bei den aus den

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat

gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds

im Aufgabematerial, dem Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, dem in das

metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie der Flotationsrate von Gold in der ersten

Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Studien zur Auslegung der Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die Fertigstellung im ersten

Quartal

2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur Ermittlung lateraler oder · Das Unternehmen hat angekündigt, von 2025 bis zum 1. Quartal 2027 Bohrungen über 200.000 m

vertikaler Ausdehnungen oder groß angelegte durchzuführen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne hervorheben.

wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese

Informationen nicht wirtschaftlich sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83375

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83375&tr=1

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