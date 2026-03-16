Israelische Armee startet "begrenzte" Bodenoffensive im Libanon

Tel ⁠Aviv, 16. Mrz (Reuters) - Die israelische Armee weitet ihre Bodenoffensive im Südlibanon aus. Mehrere Einheiten seien vorgerückt, teilte Militärsprecher Nadav Shoshani am ‌Montag mit. Er bezeichnete die Einsätze als begrenzt und gezielt, ließ aber offen, wie ⁠weit ⁠die Truppen vorstoßen sollten. Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, israelische Soldaten hätten am Wochenende die strategisch wichtige Stadt Chijam eingekesselt und faktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Sie ‌rückten nun westwärts in Richtung ‌des Flusses Litani vor. Ein solcher Vorstoß könnte große Teile des Südlibanons vom Rest ⁠des Landes abschneiden.

Trotz der Offensive gibt es ‌Signale für diplomatische Bemühungen ⁠zur Beendigung der Kämpfe. Zwei Vertreter der israelischen Regierung stellten Gespräche über einen dauerhaften Waffenstillstand in den kommenden ‌Tagen in Aussicht. ⁠Ziel sei eine Entwaffnung ⁠der Hisbollah. Libanesische Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, bislang keine Bestätigung für ein solches Treffen erhalten zu haben.

(Bericht von Alexander Cornwell, Maya Gebeily und Jana Choukeir, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)