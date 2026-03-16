Kartellamt: EU-Kommission müsste Kontrollerwerb bei Commerzbank prüfen

Auf die italienische Großbank Unicredit käme im Fall einer Übernahme der Kontrolle über die Commerzbank dem Bundeskartellamt zufolge eine Prüfung durch die EU-Kommission zu. "Nach unserem ‌aktuellen Verständnis muss bis zum Kontrollerwerb keine erneute Anmeldung erfolgen. Dann wäre aber die EU-Kommission zuständig", sagte ⁠ein ⁠Sprecher der Bonner Behörde am Montag.

Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme eines Minderheitsanteils an dem Frankfurter Institut durch Unicredit bereits im April 2025 ohne Auflagen freigegeben. "Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer ‌Stärkung der Marktposition der UniCredit ‌im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", hatte Kartellamtschef Andreas Mundt damals mitgeteilte.

Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor heute · 07:16 Uhr · dpa-AFX

Doch gebe es in allen Bereichen, ⁠in denen die beiden Institute tätig seien, "weitere bedeutende Wettbewerber". ‌Deshalb habe das Kartellamt keine ⁠Bedenken mit Blick auf den Wettbewerb. Im Fall einer Übernahme der Kontrolle - diese könnte bei einem Überschreiten der Grenze von 50 Prozent ‌der Anteile eintreten oder ⁠bereits dann, wenn die Unicredit ⁠bei Hauptversammlungen der Commerzbank das Sagen hat - müsse aber wohl die EU-Kommission den Fall unter die Lupe nehmen, hieß es nun.

Die EU-Kommission würde dann Auswirkungen der Übernahme auf den EU-Markt untersuchen. Das Kartellamt hatte die Auswirkungen nur auf den deutschen Banken-Markt geprüft.