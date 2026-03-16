Klingbeil-Sprecher: Sehen feindliche Commerzbank-Übernahme unverändert kritisch

Berlin, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung ist weiterhin gegen eine feindliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit. "Aktuell sehen wir eine Ankündigung, aber noch kein förmliches Angebot", sagte ein Sprecher des ‌SPD-geführten Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Sollte in der Zukunft ein Übernahmeangebot vorliegen, sei es Sache von Vorstand ⁠und ⁠Aufsichtsrat, dieses zu prüfen. "Die Position der Bundesregierung dazu ist bekannt, und sie ist auch in allen Punkten unverändert." Der Bund halte eine feindliche Übernahme für inakzeptabel. "Wir setzen auf die Eigenständigkeit der Commerzbank." UniCredit-Chef Andrea Orcel ‌hatte am Montag ein formelles Übernahmeangebot ‌für die Commerzbank angekündigt.

Die italienische Großbank will mit damit die Commerzbank an den Verhandlungstisch bringen. Die Mailänder streben nach ⁠eigenen Angaben auch einen "konstruktiven Dialog" mit anderen Commerzbank-Aktionären an. Damit ‌gemeint ist vor allem die ⁠Bundesregierung, die noch zwölf Prozent hält. UniCredit will den Commerzbank-Aktionären rund 0,485 eigene Aktien bieten, das entspreche 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Das sind nur ‌vier Prozent mehr als ⁠der Schlusskurs vom Freitag von ⁠29,59 Euro. Das freiwillige Angebot, das UniCredit in eigenen Aktien bezahlen will, bewertet die Commerzbank mit knapp 35 Milliarden Euro.

Der Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte zudem, es sei eine seiner Prioritäten, die Kapitalmarktunion in der EU voranzutreiben. Die Commerzbank sei aber eigenständig erfolgreich.

(Bericht von Christian Krämer und Andreas Rinke, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)