Konflikt in Nahost - Weltpolitische Börsen haben kurze Beine - Zertifikate Talk vom 14.03.26

Der Konflikt in Nahost hat die #Märkte in heftige Turbulenzen gestürzt. Runter, rauf und dann wieder runter gings an den Aktienmärkten. Und rauf, runter und wieder ein bisschen rauf verlief die Preisentwicklung beim #Öl. Aber der Konflikt in Nahost ist ein externer Faktor, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ewig auf den Märkten lasten wird. Umso wichtiger ist in solchen Zeiten, dass Anlegerinnen und Anleger gut und richtig beraten werden – gerade dann, wenn es um die Wahl des passenden Verhältnisses zwischen Chance und Risiko geht. Welche Möglichkeiten der #Zertifikatemarkt bietet, darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC und Tobias Gabel vom Finanzdienstleister Dericon.





► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6058q4HQA

► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6059q4HQ7

► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6050q4HQC