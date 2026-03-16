Medina ist Gastgeber des dritten Umrah & Ziyarah Forums mit starker internationaler Beteiligung

Die dritte Ausgabe des Umrah & Ziyarah Forums in Medina wird am Montag, dem 30. März 2026 beginnen. Das Forum wird vom Ministerium für Hajj und Umrah in Partnerschaft mit dem Pilgrim Experience Program im King Salman International Convention Center unter breiter Beteiligung von Wirtschaftsführern, Entscheidungsträgern und Spezialisten des Umrah & Ziyarah Ökosystems aus aller Welt organisiert, um Fachwissen auszutauschen und Wege zur weiteren Bereicherung der Erfahrung der Gäste Allahs zu erkunden.

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Madinah Hosts Third Umrah and Ziyarah Forum with Strong International Participation (Photo: AETOSWire)

Die diesjährige Ausgabe baut auf dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben des Forums auf und festigt seine Position als weltweite Plattform zur Förderung des Umrah & Ziyarah Ökosystems. Es konzentriert sich auf die Verbesserung der Serviceleistungen für Akteure und Besucher des Umrah Forums im Einklang mit der wachsenden Zahl der Leistungsempfänger sowie die Stärkung der Integration unter relevanten Akteuren.

Am diesjährigen Forum werden 150 Aussteller und mehr als 160 Redner teilnehmen und es werden über 40.000 Besucher erwartet. Dies bedeutet eine Zunahme um 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Teilnehmer setzen sich aus Investoren, Experten und Branchenpionieren sowie Vertretern des Non-Profit-Sektors und Medienorganisationen zuzsammen. Darüber hinaus werden mehr als 5.000 Vereinbarungen und Partnerschaften unterzeichnet, die auf die Verbesserung der Serviceleistungen abzielen, die den Akteuren und Besuchern des Umrah Forums zur Verfügung gestellt werden..

Über drei Tage wird sich das Forum mit der Integration der Umrah & Ziyarah Serviceleistungen unter den relevanten Interessengruppen, der Verbesserung des kulturellen und bereichernden Erlebnisses der Besucher und der digitalen Transformation des Umrah & Ziyarah Ökosystems befassen. Darüber hinaus wird es die hervorragende Qualität der Serviceleistungen für die Akteure und Besucher des Umrah Forums hervorheben und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Sektors auf eine Weise prüfen, die die Servicequalität verbessert, die Verfahrenseffizienz steigert und neue Horizonte für Innovationen und Partnerschaften in diesem lebenswichtigen Sektor eröffnet.

Die Organisation der dritten Ausgabe des Umrah & Ziyarah Forums spiegelt die anhaltende Unterstützung der weisen Führung, um den Gästen Allahs zu dienen, und sein anhaltendes Bestreben zur Verbesserung der Serviceleistungen wider, die ihnen zur Bereicherung ihrer Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus steht es im Einklang mit den Zielen des Ministeriums für Hajj und Umrah, um die Ökosystemintegration zu stärken, die Partnerschaften mit staatlichen Stellen und dem privaten und gemeinnützigen Sektor auszubauen und Innovationen und die digitale Transformation im Servicesektor auf eine Art und Weise zu unterstützen, die zur Verbesserung der Leistungsqualität und der Sektorbereitschaft in Übereinstimmung mit den Zielen der Saudi Vision 2030 beiträgt.

Quellenangabe:AETOSWire

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Ghassan Alnwaimi

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