Merz: Unicredit-Übernahmeangebot für Commerzbank zunächst Sache beider Banken
Berlin, 16. Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat zurückhaltend auf das Übernahmeangebot der italienischen Bank UniCredit für die Commerzbank reagiert. Dies sei zunächst einmal "Sache der beiden beteiligten Banken", sagte der Kanzler am Montag in Berlin. Merz betonte aber zugleich, dass die politische Meinung der Bundesregierung dazu klar sei: "Wir wollen die Eigenständigkeit der Commerzbank erhalten." Zunächst müssten jetzt der Aufsichtsrat und der Vorstand der Commerzbank auf das Übernahmeangebot der UniCredit antworten. Alles Weitere werde sich dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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