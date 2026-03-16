Merz: Unicredit-Übernahmeangebot für Commerzbank zunächst Sache beider Banken

Berlin, ⁠16. Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat zurückhaltend auf das Übernahmeangebot der italienischen Bank ‌UniCredit für die Commerzbank reagiert. Dies sei zunächst einmal "Sache ⁠der ⁠beiden beteiligten Banken", sagte der Kanzler am Montag in Berlin. Merz betonte aber zugleich, dass ‌die politische Meinung der ‌Bundesregierung dazu klar sei: "Wir wollen die Eigenständigkeit der ⁠Commerzbank erhalten." Zunächst müssten jetzt ‌der Aufsichtsrat ⁠und der Vorstand der Commerzbank auf das Übernahmeangebot der UniCredit antworten. Alles ‌Weitere ⁠werde sich dann im ⁠Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)