Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG

16.03.2026 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.03.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Repowering abgeschlossen - Signifikantes Ergebniswachstum für 2026 avisiert

3U hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und die
eigenen Ziele leicht verfehlt. Der Umsatz belief sich auf 53,0 Mio. EUR
(Guidance: 54,0 bis 56,0 Mio. EUR), während das EBITDA mit -3,7 Mio. EUR
ebenfalls leicht unter der prognostizierten Spanne lag (Guidance: -2,5 bis
-3,5 Mio. EUR). Insgesamt bestätigt das Zahlenwerk das bereits zu
Jahresbeginn erwartete Übergangsjahr, das durch operative Anpassungen im
ITK-Geschäft sowie Restrukturierungsmaßnahmen im SHK-Segment geprägt war.

Rückläufige Top-Line in 2025: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 4,9% yoy
auf 53,0 Mio. EUR (Q4/25p: -14,4% yoy). Erlöseinbußen wurden insbesondere im
ITK-Segment (-31,2% yoy) durch die Einstellung des Voice Retail-Geschäfts
sowie durch weitere Fokussierungen im Segment verzeichnet. Der Rückgang
liegt im Rahmen des zu Jahresbeginn angekündigten mittleren
Mio.-EUR-Bereichs. Die EE-Erlöse befanden sich im Repowering-Jahr leicht
unter dem Vorjahresniveau (-5,0% yoy), während das Geschäft mit Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik aufgrund der EMPUR-Übernahme ein Wachstum von
11,3% yoy vorweisen konnte (MONe organisch: -10%).

Negatives EBITDA im Übergangsjahr: Das EBITDA belief sich auf -3,7 Mio. EUR
nach 3,8 Mio. EUR im Vorjahr und wurde insbesondere durch das SHK-Segment
belastet. Dieses lieferte, auch aufgrund angefallener
Restrukturierungsaufwendungen i.H.v. 1,2 Mio. EUR, einen EBITDA-Beitrag von
-6,4 Mio. EUR. In den Segmenten ITK und EE konnten bei soliden Margenniveaus
Ergebnisse von 2,8 Mio. EUR (ITK-EBITDA) und 2,9 Mio. EUR (EE-EBITDA)
erzielt werden.

Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 avisiert: In 2026 erachten wir eine
deutliche Verbesserung der Top- und Bottom-Line als visibel. Als
ausschlaggebend dürfte sich das abgeschlossene Repowering des Windparks
Langendorf erweisen. Die fünf neuen Anlagen wurden von Dezember 2025 bis
März 2026 in Betrieb genommen und liefern mit einer Nennleistung von je 6,2
MW in Verbindung mit einer attraktiven Einspeisevergütung (9,2 ct/kWh)
hochmargige Stromerträge. Umsatz und EBITDA des Segments dürften sich
dadurch mehr als verdoppeln (Segment-Guidance: Umsatz: >10 Mio. EUR, EBITDA:
~8,0 Mio. EUR). Darüber hinaus sollten sich insbesondere im SHKSegment erste
Effekte aus der laufenden Restrukturierung bemerkbar machen. Geringere
Restrukturierungsaufwendungen sowie realisierte Kosteneinsparungen dürften
zu einer spürbaren Ergebnisverbesserung beitragen, auch wenn das Segment
laut Unternehmensausblick zunächst noch negativ bleiben dürfte (Guidance
SHK-EBITDA: -1,0 Mio. EUR). Auf Konzernebene stellt der Vorstand ein EBITDA
von 6,0 bis 8,0 Mio. EUR in Aussicht.

Fazit: 2025 war für 3U das erwartete Übergangsjahr, in dem die strategischen
Maßnahmen wie das Repowering im EE-Segment, die Restrukturierung im
SHK-Bereich und die Fokussierung des ITK-Geschäft umgesetzt wurden. Dies
sollte sich 2026 in erheblichem Ergebniswachstum widerspiegeln. Zudem stellt
die auf mittlerweile 427,1 Stück ausgebaute Bitcoin-Position (Marktwert:
26,9 Mio. EUR) trotz der Preisschwankungen unseres Erachtens ein erhebliches
Asset dar. In dem Sinne bestätigen wir unsere Kaufempfehlung, reduzieren das
DCF- und SOTP-basierte Kursziel jedoch aufgrund des gesunkenen
Bitcoin-Kurses auf 2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=788559d5b102a0227352ffa72f548c1d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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