Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG 16.03.2026 / 10:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.03.2026 Kursziel: 2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Repowering abgeschlossen - Signifikantes Ergebniswachstum für 2026 avisiert 3U hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und die eigenen Ziele leicht verfehlt. Der Umsatz belief sich auf 53,0 Mio. EUR (Guidance: 54,0 bis 56,0 Mio. EUR), während das EBITDA mit -3,7 Mio. EUR ebenfalls leicht unter der prognostizierten Spanne lag (Guidance: -2,5 bis -3,5 Mio. EUR). Insgesamt bestätigt das Zahlenwerk das bereits zu Jahresbeginn erwartete Übergangsjahr, das durch operative Anpassungen im ITK-Geschäft sowie Restrukturierungsmaßnahmen im SHK-Segment geprägt war. Rückläufige Top-Line in 2025: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 4,9% yoy auf 53,0 Mio. EUR (Q4/25p: -14,4% yoy). Erlöseinbußen wurden insbesondere im ITK-Segment (-31,2% yoy) durch die Einstellung des Voice Retail-Geschäfts sowie durch weitere Fokussierungen im Segment verzeichnet. Der Rückgang liegt im Rahmen des zu Jahresbeginn angekündigten mittleren Mio.-EUR-Bereichs. Die EE-Erlöse befanden sich im Repowering-Jahr leicht unter dem Vorjahresniveau (-5,0% yoy), während das Geschäft mit Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aufgrund der EMPUR-Übernahme ein Wachstum von 11,3% yoy vorweisen konnte (MONe organisch: -10%). Negatives EBITDA im Übergangsjahr: Das EBITDA belief sich auf -3,7 Mio. EUR nach 3,8 Mio. EUR im Vorjahr und wurde insbesondere durch das SHK-Segment belastet. Dieses lieferte, auch aufgrund angefallener Restrukturierungsaufwendungen i.H.v. 1,2 Mio. EUR, einen EBITDA-Beitrag von -6,4 Mio. EUR. In den Segmenten ITK und EE konnten bei soliden Margenniveaus Ergebnisse von 2,8 Mio. EUR (ITK-EBITDA) und 2,9 Mio. EUR (EE-EBITDA) erzielt werden. Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 avisiert: In 2026 erachten wir eine deutliche Verbesserung der Top- und Bottom-Line als visibel. Als ausschlaggebend dürfte sich das abgeschlossene Repowering des Windparks Langendorf erweisen. Die fünf neuen Anlagen wurden von Dezember 2025 bis März 2026 in Betrieb genommen und liefern mit einer Nennleistung von je 6,2 MW in Verbindung mit einer attraktiven Einspeisevergütung (9,2 ct/kWh) hochmargige Stromerträge. Umsatz und EBITDA des Segments dürften sich dadurch mehr als verdoppeln (Segment-Guidance: Umsatz: >10 Mio. EUR, EBITDA: ~8,0 Mio. EUR). Darüber hinaus sollten sich insbesondere im SHKSegment erste Effekte aus der laufenden Restrukturierung bemerkbar machen. Geringere Restrukturierungsaufwendungen sowie realisierte Kosteneinsparungen dürften zu einer spürbaren Ergebnisverbesserung beitragen, auch wenn das Segment laut Unternehmensausblick zunächst noch negativ bleiben dürfte (Guidance SHK-EBITDA: -1,0 Mio. EUR). Auf Konzernebene stellt der Vorstand ein EBITDA von 6,0 bis 8,0 Mio. EUR in Aussicht. Fazit: 2025 war für 3U das erwartete Übergangsjahr, in dem die strategischen Maßnahmen wie das Repowering im EE-Segment, die Restrukturierung im SHK-Bereich und die Fokussierung des ITK-Geschäft umgesetzt wurden. Dies sollte sich 2026 in erheblichem Ergebniswachstum widerspiegeln. Zudem stellt die auf mittlerweile 427,1 Stück ausgebaute Bitcoin-Position (Marktwert: 26,9 Mio. EUR) trotz der Preisschwankungen unseres Erachtens ein erhebliches Asset dar. In dem Sinne bestätigen wir unsere Kaufempfehlung, reduzieren das DCF- und SOTP-basierte Kursziel jedoch aufgrund des gesunkenen Bitcoin-Kurses auf 2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=788559d5b102a0227352ffa72f548c1d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=1f69f288-211a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2291828 16.03.2026 CET/CEST °