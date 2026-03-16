Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

16.03.2026 / 12:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

     Unternehmen:               GESCO SE
     ISIN:                      DE000A1K0201

     Anlass der Studie:         Vorläufige Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.03.2026
     Kursziel:                  26,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     04.01.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Vorläufige Zahlen 2025 operativ über unseren Erwartungen

Die vorläufigen Zahlen der GESCO SE für das Geschäftsjahr 2025 bewegten sich
beim Umsatz im oberen Bereich und beim Ergebnis am oberen Rand der aktuellen
Guidance. Diese musste kürzlich ergebnisseitig nochmals angepasst werden, da
die Bergische Edelstahlwerke GmbH, die aus den Ende 2024 verkauften
Doerrenberg-Geschäftsbereichen Gießerei und Stahlwerk resultiert, Insolvenz
angemeldet hat, was Wertberichtigungsbedarf bezüglich noch mit 6,3 Mio. Euro
valutierender Verkäuferdarlehen auslöste.

Dies ist einerseits ein überraschender, schmerzhafter Schlag für die ohnehin
den Herausforderungen des anhaltend widrigen makroökonomischen Umfelds
ausgesetzte Wuppertaler Industriegruppe. Auf der anderen Seite zeigt es aber
auch, wie richtig und wichtig die seinerzeitige Trennung von den beiden
bereits seit Jahren defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen war.

Die notwendigen Wertberichtigungen, gegenläufige Steuereffekte sowie weitere
Einmaleffekte belasten das Nettoergebnis 2025 per Saldo mit 2,6 Mio. Euro.
Auf entsprechend bereinigter, operativer Basis hätte es bei 12,5 Mio. Euro
gelegen, womit der ursprüngliche Prognosekorridor von 13 bis 17 Mio. Euro
nur leicht unterschritten worden wäre.

Die ohnehin schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich
nun durch die hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des
Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur noch
zusätzlich verschärft, so dass sich die konjunkturellen Aussichten aktuell
weiter verhalten darstellen.

Gleichwohl bleiben wir zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe
im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im
Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in Summe dem herausfordernden Umfeld
trotzen und stetig profitabel wachsen kann.

Insgesamt empfehlen wir daher unverändert bei einem Kursziel von 26,00 Euro
vor allem dem mittel- bis längerfristig orientierten Anleger, sich über den
"Kauf" der unseres Erachtens deutlich unterbewerteten Aktie an dem
potenzialstarken GESCO-Portfolio mit markt- und technologieführenden
Unternehmen des industriellen Mittelstands zu beteiligen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=64602bb557d273da10613adca5e5727e
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=6332f18c-212a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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