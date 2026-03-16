Parlament in Myanmar tritt erstmals seit Putsch von 2021 zusammen

Reuters · Uhr
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16. ⁠Mrz (Reuters) - In Myanmar ist am Montag das Parlament erstmals seit dem Militärputsch vor fünf Jahren zusammengetreten. Zum Sprecher des Unterhauses wurde der ‌Vorsitzende der vom Militär unterstützten Partei USDP, der pensionierte Brigadegeneral Khin Yi, gewählt. Dem Schritt ⁠war ⁠eine von der USDP dominierte Wahl vorausgegangen, die von zahlreichen westlichen Staaten als Scheinwahl kritisiert wird, weil sie darauf ausgelegt gewesen sei, die Herrschaft des Militärs zu ‌festigen und den Generälen nach ‌fünf Jahren internationaler Isolation Legitimität zu verschaffen. Die Junta wies die Kritik an der Wahl ⁠zurück.

Die USDP hatte bei der Wahl 81 ‌Prozent der verfügbaren Sitze ⁠gewonnen. Zusammen mit dem Viertel der Sitze, das der Armee laut Verfassung garantiert ist, kontrolliert die Militärführung damit faktisch die ‌Legislative. Es ⁠wird erwartet, dass Juntachef und ⁠Putschführer Min Aung Hlaing das Präsidentenamt übernehmen wird. Das Militär hatte 2021 gegen die Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi geputscht, was zu einem Bürgerkrieg und einer humanitären Krise führte.

(Bericht von Reuters-Büro, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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