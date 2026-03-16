Finanzministerium rechnet mit Mindereinnahmen wegen höherer Spritpreise

Berlin, 16. Mrz (Reuters) - ⁠Das Finanzministerium geht angesichts der sprunghaft gestiegenen Benzinpreise von geringeren Einnahmen aus. "Unter dem Strich rechnen wir aktuell nicht mit Mehreinnahmen, sondern für den Bund eher mit Mindereinnahmen", sagte der Sprecher des Finanzministeriums am Montag in Berlin und verwies auf eine Kaufzurückhaltung. Auch Experten kämen zu diesem Schluss. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte zuvor gesagt, dass es die Aufgabe von ‌Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sei, Aufschläge über Energiesteuern gerechter zu verteilen.

Reiche hatte zudem abgelehnt, den Gesetzentwurf zur Verschärfung des Kartellrechts nochmals zu verändern. Die Bundesregierung hatte Österreich als Vorbild für den Gesetzentwurf genannt, der am Sonntag ⁠die Ressortabstimmung passierte ⁠und gleichzeitig dem Bundestag vorgelegt wurde. Darin ist vorgesehen, dass die Mineralölkonzerne ihre Preise nur einmal täglich erhöhen dürfen, sie aber jederzeit senken können. Zudem müssen sie Erhöhungen vorab begründen. Der Gesetzentwurf wurde nach Angaben des Regierungssprechers Stefan Kornelius im Umlaufverfahren in der Bundesregierung angenommen und muss deshalb nicht am Mittwoch in die Kabinettssitzung. Er soll noch diese Woche im Bundestag verabschiedet werden.

Nun hat die österreichische Regierung angekündigt, dass Mineralölkonzerne künftig die Preise ‌nur noch drei Mal die Woche statt einmal täglich erhöhen können sollen. ‌Nach Ansicht von Reiche kann diese Verschärfung auf drei Termine pro Woche aber zu hohen Aufschlägen führen und damit nicht den gewünschten Effekt erreichen. "Das kann nicht im Interesse der Kunden sein", sagte die CDU-Politikerin in Brüssel vor Beratungen der europäischen ⁠Energieminister.

Die Benzinpreise sind seit Ende Februar nach oben geschossen, als die USA und Israel den Iran angegriffen haben. Der ‌Iran hat seitdem immer wieder Länder im Nahen Osten ⁠attackiert, von denen aus die USA agieren. Zudem hat die Islamische Republik die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus weitgehend blockiert.

Am Sonntag waren Details zum geplanten Gesetzentwurf bekanntgeworden. Wirtschaftsministerin Reiche sagte, Deutschland tue alles, um die Energieversorgung auf ein breites Fundament zu stellen. Sie wolle aber nicht ‌wieder abhängig von Lieferungen aus Russland werden. Damit würde ⁠man sich in eine unsichere Lage hineinbegeben und ⁠zudem einen "Kriegstreiber" unterstützen. "Das kommt für uns nicht infrage." Russland greift seit mehr als vier Jahren die Ukraine an.

Sowohl Kornelius als auch der Sprecher des Finanzministeriums wiesen Forderungen von SPD-Politikern zurück, wegen des Iran-Kriegs und der wirtschaftlichen Auswirkungen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auszusetzen. Die Diskussion sei "verfrüht", weil man gar nicht die Auswirkungen des Iran-Krieges kenne, sagte der Sprecher des Finanzministeriums. Die konjunkturelle Entwicklung sei abhängig von der Dauer des Krieges. Falls er zu einem enormen Anstieg der Energiepreise führen sollte und dadurch Auswirkungen auf Verbraucher sowie Pendler haben sollte, würde man zunächst über weitere Instrumente reden. "Aber an dem Punkt sind wir nicht." Die Bundesregierung unternehme Sofortmaßnahmen, um diesen ⁠Preisanstieg zu bremsen und mehr Transparenz über die Gründe des Preisanstiegs zu schaffen.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)